Uludağ Üniversitesi’nden bilişim altyapısına destek

Uludağ Üniversitesi yönetimi, amacına ulaşabilmek için bilişim altyapısına desteğini yüzde 50 oranında artırdı.



“3. nesil üniversite” ruhuna uygun hazırlanan strateji planı yürürlük için gün sayarken, Uludağ Üniversitesi yönetimi, yürürlükteki bütçesini de hedefleriyle eşgüdümlü olarak kullandı.

Uludağ Üniversitesi’nin tüm kampüslerinde bilişim hizmet kalitesini yükseltme çalışmaları meyvelerini vermeye başladı.

Göreve geldikten sonra Uludağ Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı’nın ödeneğini yüzde 50 oranında artıran Ulcay yönetimi, 2 milyon 311 bin liralık ödeneğin yüzde 23’ünü kampüslerde ücretsiz internet ve bilişim altyapısına harcadı. Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, geçen yıl 750 Megabit olan çıkış hızını da bu yıl ikiyi katlayarak 1500’e yükseltti. Bu kapsamda, geçen yıl ücretsiz internet ve iletişim hizmetlerine online olarak ulaşan öğrenci sayısı 3 bin iken bugün 4 bine ulaştı. Yeni yılın ilk ayında ise bu sayı 5 bine ulaşacak. Üniversitede 2017 yılında yapılacak yatırımlarla tüm öğrencilerin kampüslerdeki bilişim hizmetlerine ulaşması sağlanacak.

Tüm öğrenci işleri tek merkezde

Bilgi İşlem Daire Başkanı Mustafa Doğan, yönetimin talebi ile yazılım alanında yeni bir çalışma başlattıklarını, insan kaynaklarını daha verimli kullanma adına yeni otomasyonlar üretmek için kolları sıvadıklarını söyledi. Bu kapsamda ilk adım, tüm fakültelerin öğrenci işlerini tek merkezde toplamakla atıldı.

Rektörlük Sanat Galerisi olarak hizmet veren birim yeniden düzenlenerek “Öğrenci Otomasyon Merkezi”ne dönüştürüldü. Daha önce fakültelerde toplam 173 kişiyle verilen hizmet, merkezi öğrenci otomasyonu sayesinde 35 kişiyle verilmeye başlandı. Üniversite, otomasyon sistemlerini geliştirerek öğrencilerin ve personelin fiziki arşiv sistemini de dijitale dönüştürmeyi hedefliyor.

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