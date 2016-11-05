Uludağ Üniversitesi’nde 2 günde 300 organ bağışı yapıldı

Bursa Uludağ Üniversitesi Organ Nakli Merkezi”nin 3-9 Kasım tarihleri arasındaki Organ Nakli Haftası kapsamında düzenlediği organ bağışı kampanyası sürüyor.



Görükle yerleşkesi içinde ve Bursa’nın çeşitli yerlerinde açtıkları stantlarda halka organ bağışının önemini anlatan Organ Nakli Merkezi, bu yıl AKUT öğrenci topluluğuyla yürüttüğü çalışmanın ikinci gününde 300 bağış almayı başardı.

Uludağ Üniversitesi Organ Bağışı Koordinatörleri Sahriye Keskin, Ersin Elgin, Rafet Oflaz ve Kerem Selimoğlu, kampanya süresince 600 bağışa ulaşmayı hedefliyor.

Bağış sistemi nasıl çalışıyor?

Organ Bağışı Koordinatörlerinden Sahriye Keskin, organ bağışı kampanyasında, herhangi bir organını bağışlayanların bilgilerinin hemen ulusal sisteme girildiğini ve bağışçıya sürekli üzerinde taşımak üzere bir kart verildiğini söyledi.

Sisteme girildikten sonra da bağışçının belirlediği aile yakınlarından birine “yakınınız organlarını bağışlamıştır” şeklinde telefon mesajı gittiğini anlatan Sahriye Keskin, “Böylece, bağışçı vefat ettiğinde yakınları organların bağışını vasiyet olarak değerlendirdiği için, organlar ihtiyacı olan kişiye sorunsuz nakledilebiliyor” dedi.

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