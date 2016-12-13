Uludağ Üniversitesi ve Bursa Felsefe Kulübü Aristotales’i andı

Dünyaca ünlü filozof Aristotales doğumumun 2400’ncü yılında Bursa’da anıldı. Unesco tarafından 2016 yılının “Aristo yılı” ilan edilmesinin ardından dünyaca ünlü filozof Uludağ Üniversitesi ve Bursa Felsefe Kulübü’nün ortaklaşa düzenlediği konferasta tartışıldı.

Uludağ Üniversitesi Mete Cengiz Kültür Merkezi’nde düzenlenen konferansta dünyaca ünlü filozofun hayatı, devlet, insan, aile, demokrasi ve hukuk kurallarına karşı bakışı akademisyenler tarafından ele alındı.

Konferansın açılış konuşmasını yapan Uludağ Üniversitesi Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Abdülkadir Çüçen, “Felsefeci ve filozofçuların yaptığı en iyi şey hesaplaşmak. İşte biz de Aristotales’i yeniden düşünüp onunla hesaplaşırsak içinde bulunduğumuz problemlere bir çözüm bulabiliriz” dedi. Bursa Felsefe Kulübü Başkanı Diş Hekimi Gürkan Kaya da konuşmasında şunları söyledi:

“Unesco tarafından 2016 yılı 2400’ncü doğum yılı olan Aristotales yılı olarak ilan edildi. Uludağ Üniversitesi Felsefe Bölümü ve Bursa Felsefe Kulübü olarak aralık ayı boyunca Aristotales ile ilgili konferanslar dizisi başlattık. Aristotales’in 2400 yıl öncesine dayanana demokrasi, aile, hukuk kuralları, güçler ayrılığına bakış açısını uzmanlarımızla birlikte irdeledik. Bizim amacımız felsefenin günlük hayatta insanların ulaşabileceği, kendine günlük yaşamı içinde kullanabileceği beslenme kaynağı olmasıdır.”

NUSSBAUM 21. YÜZYIL ARİSTOTALES’İDİR.

Konferansın konuşmacılardan Muğla Üniversitesi Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hatice Nur Erkızan, “Aristotales’in günümüz için en önemli düşüncesi bana göre insanın olan değil olabilen bir varlık olarak görmesidir. Bulunduğumuz dünyayı düşünecek olursak açlık nasıl ortadan kaldırılır, yoksulluk nasıl ortadan kaldırılır, cinsiyet eşitsizliği nasıl ortadan kaldırılır diye bizi düşünmeye davet ediyor. Aristotales içinde bulunduğumuz duruma statik olarak son vermiştir. Bu bakımdan güncel olarak çok önemlidir. Nussbaum ‘da 21. yüzyılın çağdaş Aristotales’idir” dedi.

UZMANLAR ARİSTOTALES’İ TARTIŞTI

Aristotales’in söylemlerinin halen daha günümüz dünyasında belli bir öneme sahip olduğunu ifade eden İstanbul Üniversitesi Felsefe Bölüm Başkanı Prof. Dr. Cengiz Çakmak da konuşmasında, “Bütün dünyada olduğu gibi bu sene 2016 Aristotales yılı olarak belirlendi. Aristotales ile ilgili değişik ülkelerde konferanslar düzenleniyor. Şimdi diyeceksiniz ki 2400 yıl önce yaşamış bir filozofu niye kendimize dert ediyoruz. Düşünce tarihine baktığımızda iki önemli filozoftan birisi Aristotales diğeri de Platon’dur” dedi. Konferasın bir diiğer önemli konuşmacısı Kemerburgaz Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Kaan Öktem de, “Aristotales bizim için neden önemlidir. Çünkü pek çok şeyi öncesinde yaşamıştır. Dolayısıyla bize düşünme özgürlüğü alanı yaratmıştır” dedi.

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