Uludağ Üniversitesi öğrencileri Yıldırım’a huzur getirdi

Uludağ Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü 4’üncü sınıf öğrencileri “Topluma Hizmet Uygulamaları” dersi kapsamında Ali Osman Sönmez Yaşlı Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi sakinlerine destek oluyor.



Eğitim Fakültesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü öğrencileri, örnek bir projeye imza atıyor.

Doç. Dr. Rüyam Küçükseüleymanoğlu, öncülüğünde Çağla Yaprak Bilici, Elif Leman Bilgin, Nagihan Bayram, Aslı Ünver, Birsen Özgür, Emre Ceylan ve Mazlum Yıldırım’dan oluşan öğrenci grubu, haftanın belli günlerinde Ali Osman Sönmez Yaşlı Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’ndeki yaşlılarla bir araya geliyor.

Yaşlılara çeşitli ikramlarda bulunan gençler, onların sorunlarının çözümü için çaba sarf ediyor.

Proje hakkında bilgi veren Uludağ Üniversitesi PDR Bölümü 4’üncü sınıf öğrencisi Çağla Yaprak Bilici, “60 yaş üstü insanlarımızda oluşabilecek, yalnızlık ve unutulma duygusunun önüne geçerek, yaşlılarımızın gençlerle ve sosyal hayatla bağını artırmak adına böyle bir çalışma başlattık. Toplumumuzda üstün bir yeri olan yaşlılara hem sosyal hem de psikolojik olarak destek olmak, dertleriyle dertlenmek, hal hatır sormak amacıyla bu ziyareti gerçekleştirdik. Yaşlılarımız da bu ziyaretten dolayı oldukça memnun kaldı. Biz gençlerden hafta da bir saatte olsa buraya gelmelerini, yaşlılarımızı ziyaret etmelerini istiyoruz” diye konuştu.

Öğrenciler, projeye sağladığı katkılardan dolayı Yıldırım Belediyesi’ne teşekkür etti.

Öğrencilerin ziyaretlerinden duydukları memnuniyeti dile getiren Huzurevi sakinleri ise “Öğrenciler bize geldikleri zaman çok seviniyoruz, yalnız olmadığımızı hissediyoruz” dedi.

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