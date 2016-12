Uludağ Üniversitesi Kütüphanesi’ne büyük ilgi

Uludağ Üniversitesi yönetimi tarafından mart ayında çalışma gün ve saatleri arttırılan, mobilyaları yenilenen Merkez Kütüphane’ye öğrenciler ile araştırmacıların ilgisi yüzde 50 arttı. Önceki yıl, 500 bin kişinin ziyaret ettiği kütüphanede uygulamadan sonra aynı dönemde 734 bin kişi yararlandı.

Uludağ Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı’nın kütüphanede hizmet kalitesini yükseltme çalışmaları meyvelerini vermeye başladı. Bu kapsamda, geçen sene kasım ayında kütüphaneye giriş yapan kişi sayısı 100 bin iken, bu yıl kasım döneminde rakam 126 bine yükseldi. Artık haftanın 7 günü gece 00.00’a kadar kapılarını açık tutan kütüphaneden geçen yılın ocak-kasım dönemlerinde 500 bin kişi yararlanırken, bu yıl aynı dönemde giriş yapanların sayısı yüzde 50’ye yakın oranda artış göstererek 734 bine ulaştı.

Uludağ Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı Hasan Arslan, yönetimin talebi doğrultusunda tüm yıl boyunca hafta sonları da dahil kütüphanenin her gece 00.00’a kadar açık tutulduğunu belirterek, özellikle sınav dönemlerinde öğrencilerden büyük ilgi gördüklerini, onların rahat çalışabilmeleri için her türlü fiziki koşulu iyileştirmeye çalıştıklarını kaydetti. Bu kapsamda oturma gruplarını yenilediklerini ve daha konforlu hale getirdiklerini ifade eden Arslan, öğrencilerin ve araştırmacıların çalışmalarını rahat bir ortamda yapabilmeleri için yeni bilgisayarları da yakın bir zamanda hizmete sunacaklarını sözlerine ekledi.

Merkez Kütüphane, hizmet kalitesini yükseltme çalışmaları kapsamında e-kaynaklara istenilen her yerden erişimi sağlayacak yeni bir arayüzü de nisan ayında kullanıma açmıştı. E-kütüphane arayüzüne ise şimdiye kadar 89 bin kişinin eriştiği açıklandı.

