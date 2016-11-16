Uludağ beyaza büründü

Kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ yeniden beyaz gelinliğini giydi. Hava sıcaklığının eksi 6 dereceye kadar düştüğü Uludağ’da otelciler de hazırlıklarını sürdürüyor.



Dün gece başlayan yağışla birlikte Sarıalan’da her yer bembeyaz oldu.

Teleferik’te kış sezonu öncesi bakım çalışmalarının bitmesiyle seferler yeniden başladı.

Meteoroloji Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, günün en düşük sıcaklığının -6, en yüksek sıcaklığının -4 olacağı ifade edildi. .

Teleferiğin sefer saatleri konusunda da tatilcilerin dikkatli olması istenirken, seferlerin saat 10’da başlayıp 17’de bittiği kaydedildi.

Sarıalan ve Oteller Bölgesi’nde 10 santime yükselen kar kalınlığı en çok, sezon hazırlığı yapan zirvedeki işletmecileri sevindirdi.

Bu arada, karlı zirvenin ilk konukları da Arap turistler oldu. Arap ülkelerindeki 10 günlük tatili fırsat bilerek Bursa’ya gelen Arap turistler, Sarıalan bölgesinde kar motoruyla gezip bol bol fotoğraf çektirerek, ilk karın tadını çıkardı.

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