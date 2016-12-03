Julia Cagé’nin kaleminden Medyayı Kurtarmak

Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, Julia Cagé’nin kaleminden Medyayı Kurtarmak Kapitalizm: Katılımcı Finans ve Demokrasi kitabını okurlara sunuyor.

Son dönemde dünyanın her yerinde dijital devrimin bir sonucu olarak satışlarda ve reklam gelirlerinde görülen düşüşün zayıflattığı medya kuruluşlarının kaliteyi ve bağımsızlıklarını kaybetmek pahasına el değiştirmesini ele alan kitap, medyanın ve demokrasinin yeni temeller üzerinde yapılandırılabileceğini aktarıyor.

Cagé, kitabında kitle iletişim araçları ve bilişim sektöründeki baş döndüren gelişmelerle internet kullanımındaki hızlı artış ve yaygınlaşmanın olumsuz etkilerinin yaşandığı, tarihsel açıdan zor bir dönemeçten geçerken tasarruf tedbirleri ile sınırlandırılan ve yayın hayatına son verilmesiyle yüz yüze gelen medya kuruluşları için kurtarıcı bir model öneriyor.

Ünlü Fransız ekonomist Thomas Piketty’nin sözleriyle “iktidarın paylaşımına ve katılımcı finansmana dayanan” bu yeni örgütlenme tarzı “özel mülkiyet kavramını ve kapitalizmin demokratik olarak aşılması olanağını yeniden düşünmeye de çağırıyor”.

JULIA CAGE KİMDİR?

Siyasal iktisat ve iktisat tarihi konularında uzmandır. Doktorasını Harvard Üniversitesi ve EHESS’te (Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales – Sosyal Bilimler Yüksekokulu) tamamladı. Halen Paris Siyasal Araştırmalar Enstitüsü’nde öğretim görevlisi olarak çalışmaktadır.

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