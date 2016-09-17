‘Üç Kuzular’ Büyükşehir ile gün yüzüne çıkıyor

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, kentin en önemli manevi değerlerinden olan ‘Üç Kuzular Camii ve Türbesi’nin, Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan çalışmalarla daha da öne çıkarıldığını ve hak ettiği değere yeniden kavuştuğunu söyledi.

Bursa’yı eserleriyle geleceğe taşıyan Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, ‘Üç Kuzular Camii ve Türbesi’nde devam eden çalışmalarda incelemelerde bulundu. Başkan Altepe, Büyükşehir Belediyesi bürokratlarının da katıldığı incelemede, “Bursa sultanlar şehri, evliyalar şehri. Tarih başkenti Bursa´mızın tüm özelliklerini ortaya çıkarıcı çalışmalarımızı hızla sürdürüyoruz” dedi.

Başkan Altepe, yapılan çalışmalarla kent ziyneti eserlerin, külliyelerin ayağa kaldırıldığını ve Bursa’nın tüm semtleriyle UNESCO Dünya Mirası Listesi´nde yerini aldığını kaydetti. Bursa’nın evrensel bir değer olduğunu ifade eden Başkan Altepe, “Büyükşehir Belediyesi olarak kentin en önemli kimliği olan ‘Evliyalar Şehri Bursa’ kimliğini de öne çıkarıyoruz. Bursa, ‘Tarihin kalbi Bursa’da atar, altında 70 bin evliya yatar’ sözleriyle biliniyor. Bursa’nın en çok ziyaret edilen manevi merkezlerinden biri de Molla Fenari Mahallesi’nde ‘Üç Kuzular Camii ve Türbesi’ydi. Burayı yeniden ele aldık. Üç Kuzular Camii çevresindeki eklenti yapılar yıkıldı ve yaklaşık 400 metrekare ilave alan kazandık. Bu 400 metrekare alanın altında da şadırvanlar yapıldı. Camii lojmanı da meydanın altına yapıldı ve üzerindeki bu alan düzenlenerek abdest alma ve oturma yerleri ile vatandaşların nefes alabileceği bir ortam oluşturuldu” diye konuştu.

Başkan Altepe, ‘Üç Kuzular’a yakışır güzel bir kentsel tasarım projesinin gerçekleştirildiğini belirterek, “Meydan düzenlemelerimiz tamamlanmak üzere. İlave 400 metrekare alan, mevcut ön bahçe ile yaklaşık 600 metrekare toplam alan ve bahçe düzenlemesi toparlanıyor. Diğer müştemilatlar da bitiriliyor. Şu anda cami ve türbenin de restorasyonu devam ediyor. Bursa´ya da ecdadımıza da yakışır hale geliyor” dedi.

Başkan Altepe, yapıların restorasyonunun yanı sıra etrafının açılmasıyla farklı mesafelerden de görülebilir hale geldiğini anlatarak, özgün haline kavuşan eserlerin bölgeye değer kattığını sözlerine ekledi.

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