Tutuklanan öğretmenin ByLock savunması şaşırttı

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde ByLock kullandığı tespit edilen 3 öğretmen ve 1 üniversite öğrencisi tutuklandı.



kapsamında Kocaeli’nin Gebze ilçesinde gözaltına alınan 3 öğretmen ve 1 üniversite öğrencisi tutuklandı. Tutuklanan öğretmenin ByLock savunması ise şaşırttı.

15 Temmuz’da Türkiye’de bir grup asker tarafından yapılmak istenen darbe girişimi sonrasında başlatılan FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında Gebze Cumhuriyet Başsavcıvekili Sıddık Ilgar’ın talimatıyla yapılan operasyonda 10 öğretmeni ve 1 üniversite öğrencisi gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan 11 kişi, bugün Gebze İlçe Emniyet Müdürlüğü’nden Gebze Adliyesi’ne sevk edildi. Adliyeye sevk edilen öğretmenlerden S.E., M.D., Ş.K. ile Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi’nde okuyan E.O. tutuklandı. 7 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

“Bayan arkadaşımla yazışmak için indirdim”

Tutuklanan öğretmenlerden S.E.’nin yaptığı ByLock savunması ise şaşırttı. Evli olduğu öğrenilen öğretmen savunmasında, “FETÖ’cü değilim, ByLock’u bayan arkadaşımla yazışmak için indirdim” dedi.

Şüphelilerden bazıları emniyet ve mahkemede verdikleri ifadelerinde ByLock programını telefonlarına indirmediklerini ve kullanmadıklarını savunurken, bazıları ise ortak ADSL hattından kendilerinin haberi ve bilgisi olmadan giriş yapıldığını söylediği öğrenildi. Bir şüphelinin ise ByLock programının cemaatten bir arkadaşı tarafından telefonuna yüklendiğini ve onun tarafından kullanıldığını beyan ettiği öğrenildi.

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