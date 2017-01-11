Tutlu kadınlar meslek öğreniyor

Adıyaman’ın Tut İlçesi’nde, Halk Eğitim Merkezi ile İş-Kur tarafından ortaklaşa düzenlenen kurslara katılan kadınlar hem meslek öğreniyor, hem de evlerine katkı sağlıyorlar.

Halk Eğitim Merkezi ile İş-Kur tarafından ortaklaşa yürütülen program kapsamında ev kadınlarına yönelik el sanatları eğitim verilerek kadınlar hem meslek öğreniyor hemde evlerine katkı sağlıyor.

Tut Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mehmet Mustafa Uyar, yaptığı açıklamada, “Biz Tut Halk Eğitim Merkezini halkımızın merkezi haline getirdik, parolası ve düsturuyla hareket ettik. Öncelikle Halk Eğitim Merkezi’nin noktasında çalışmalar başladık.Bunun yanında hanımlarımız burada bayanlar, hanımefendiler gerek sosyalleşmelerini sağlıyorlar, kalabalık ortamda kendilerini ifade etme imkanı buluyorlar, öz güvenlerini sağlıyoruz. Bunun yanında kendilerine de psikolojik destek sağlamış oluyorlar, bu noktada çalışmalarımızın gelişmesi noktasında teşvik ediyoruz” dedi.

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