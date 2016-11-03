TUSKON’un kayıp arşivi bakın nereden çıktı

İstanbul polisi Kartal’da durdurduğu bir kamyonetin içinde 50 koli Türkiye İşadamları ve Sanayiciler Konfederasyonu (TUSKON) arşivinin olduğunu tespit etti. Kamyonda yapılan aramalarda, TUSKON’a ait ıslak imzalı karar defterleri, gelir-gider makbuzları ve muhasebe kayıtları, tüm resmi yazışmalar, cemaat mensupları oldukları iddia edilen kişilerin fahri konsolosluk yaptıkları ülkelere ait vize ve kaşeler bulunduğu öne sürüldü.



Mali polis, TUSKON’un kayıp arşivine ulaştı. Bir kamyonun içinde, 50 koli içerisinde bulunan arşivde resmi yazışmalar var. Habertürk’ten Nihat Uludağ’ın haberine göre, İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptığı teknik ve fiziki takipler sırasında, TUSKON’un muhasebe kaydı, kayıt defteri gibi tüm arşivinin bulunduğu evrakların FETÖ üyeleri olduğu öne sürülen kişiler tarafından 15 Ağustos 2016 günü Sarıyer’de bir ev kiralanarak saklandığını belirledi. Yapılan teknik takipler sırasında, bazı ‘FETÖ’ üyelerinin arşivi imha etmek için kâğıt imha makinesi araştırdığı iddia edildi.

‘RIZANUR MERAL’İN ÖZEL EŞYALARI’

Kamyonda yapılan aramalarda, TUSKON’a ait ıslak imzalı karar defterleri, gelir-gider makbuzları ve muhasebe kayıtları, resmi yazışmalar, çok sayıda çek ve senet, firari TUSKON Başkanı Rızanur Meral’e ait çok sayıda özel eşya ve belge, 65 adet sim kart, TUSKON’a ait sunucu (server) ile çok sayıda dijital evrak ele geçirildiği öne sürüldü. Ele geçirilen arşiv arasında, TUSKON’un 1 Mart 2014 tarihinde düzenlediği genel kurul toplantısında; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “tehdit edildiği” konuşmayı ayakta alkışladığı iddia edilen iş adamlarının ıslak imzalı hazirun belgeleri de bulunuyor.

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