TÜRSAB Güney Marmara Bölgesel Yürütme Kurulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısı üzerine ‘Doları boz, oyunu boz’ kampanyasına destek verdiklerini açıkladı.

Ekonomiye katkı sağlamak maksadıyla dolar bozduran seyahat acentelerine Uludağ’da tatil hediye edeceklerini belirten Mehmet Akkuş, “Doların hızlı artışı piyasaları olumsuz şekilde etkiledi. Turizm acentelerini de bu artış ister istemez etkilemiş bulunuyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan kampanyaya her kesimin gösterdiği destekle iş dünyası rahatladı. TÜRSAB Güney Marmara Bölgesel Yürütme Kurulu olarak, 350’ye yakın acentemize çağrıda bulunuyoruz. 2 bin dolarını bozdurup makbuzunu getirene Uludağ’da günü birlik güzel bir tatil hediye etmek istiyoruz” dedi.

Bu kampanyaya destek vermeyi arzu ettiklerini belirten Akkuş, “Makbuzunu getiren acenteleri toplayıp hep birlikte Uludağ’ın zirvesine çıkaracağız. İnşallah bu çağrıya acentelerimiz karşılıksız kalmayacak” diye konuştu.