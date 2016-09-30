Türkyılmaz, “yıkımlar mahkeme kararı doğrultusunda”

Mudanya Belediyesi ilçe de usulsüz ve kıyı kenar çizgisine muhalefet ettikleri gerekçesiyle bazı plaj ve kafelerde mahkeme kararı doğrultusunda yıkım gerçekleştiriyor.



Mudanya Belediyesi ekipleri, ilçede izinsiz olarak yapılaşan ve kıyı kenar çizgisine muhalefet ettikleri gerekçesiyle plaj ve kafelerde yıkımlar gerçekleştiriyor. Mudanya Belediyesi’nin 2014 tarihli encümen kararı sonrasında başlanan yıkım çalışmaları işletme sahiplerinin Danıştay Ondördüncü Dairesi’ne açtığı yürütmeyi durdurma davaları sonucu mahkeme sürecine girdi. Danıştay’ın işletme sahiplerinin itirazlarını değerlendirerek, “Yürütmeyi durdurma isteminin reddine” kararı doğrultusundayıkımlar gerçekti. Gerçekleşen yıkımlar da çevik kuvvet ekipleri de güvenlik gerekçesiyle hazır bulundu.

“HEMŞEHRİLERİMİN HAKKINI KİMSE YİYEMEZ”

Yıkımların tamamen yasal ve zorunlu bir çerçevede gerçekleştiğinin altını çizen Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, “İdare Mahkemelerince verilen karar doğrultusunda bu yıkımları gerçekleştiriyoruz. Gerçekleştirdiğimiz yıkımlarda herhangi bir kanunsuz eylem yoktur. Kanuna aykırı olarak konuşlanan ve kıyı kenar çizgisine muhalefet eden kafe ve plajların yıkımını gerçekleştirdik” diye konuştu. Bu tür yerlere Mudanya Belediyesi olarak kesinlikle ruhsat vermediklerinin de altını çizen Türkyılmaz, “Halkın malı halkın olacak diye söz verdik. Hiç kimse Mudanyalı hemşehrilerimin hakkını yiyemez, gasp edemez. Hiçbir kimse vatandaşımızdan plajlara girişte ve sonrasında ücret talep edemez” ifadelerini kullandı.

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