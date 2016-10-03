Türkyılmaz, İMSİAD’ın yeni yönetimini ağırladı

Geçtiğimiz ay gerçekleşen olağanüstü genel kurul sonrası göreve gelen İnşaat Müteahhitleri Sanayici ve İş Adamları Derneği (İMSİAD) Yönetim Kurulu, Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz’ı ziyaret etti.



İMSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Adil Gökçadır ve yönetimini makamında ağırlayan Başkan Türkyılmaz, yapılan seçimlerin ve yeni yönetime başarılar diledi. Mudanya Belediye Meclis Üyesi Erdal Aktuğ’un da hazır bulunduğu ziyarette inşaat ruhsatları konusunda yapılan yenilikler ve çalışmalar hakkında bilgiler aktaran Türkyılmaz,” Mudanya’nın Anayasası” olarak nitelendirdiği planlama çalışmaları ve Turizm Master Planı çalışmalarından da söz etti. Her zaman çözümden yana olduklarını da vurgulayan Türkyılmaz, son yıllarda Mudanya’ya karşı ilginin arttığını da sözlerine ekledi.

Gerçekleştirdikleri nezaket ziyaretiyle yeni yönetimini tanıtan İMSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Adil Gökçadır, hedeflerinin büyük olduğunu ve güzel işlere imza atmak istediklerini söyledi. Belediyenin gerçekleştireceği çalışmalarda ihtiyaç duyulduğu anda destek vermeye hazır olduklarını da ifade eden Gökçadır, “Mudanya için ne yaparsanız İMSİAD olarak üzerimize düşen görev ve sorumlulukları yerine getirmeye hazırız” diye konuştu. Ziyaret sonunda Gökçadır, başkan Türkyılmaz’a İMSİAD flamasını hediye etti.

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