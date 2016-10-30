TÜRKONFED’den Uluslararası Kadın Zirvesi

TÜRKONFED, “Sürdürülebilir Ekonomide Kadının Rolü” konulu zirve düzenleyecek.



Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED), 14 Kasım’da İstanbul’da “Sürdürülebilir Ekonomide Kadının Rolü” konulu bir zirve düzenliyor.

TÜRKONFED’den yapılan yazılı açıklamaya göre, çatısı altında 30 kadın derneği ve sivil toplum örgütü barındıran, 2007 yılından beri kadınların iş hayatına kazandırılması konusunda çeşitli çalışmalar yapan ve iki kez İş Dünyasında Kadın İstihdamı Raporu’nu yayınlayan konfederasyon, 14 Kasım’da İstanbul’da “Sürdürülebilir Ekonomide Kadının Rolü” konulu bir zirve düzenleyecek. Conrad Oteli’nde gerçekleştirilecek zirveye, iş ve sivil toplum dünyasından çok sayıda kadın yönetici katılacak.

“Sürdürülebilir Ekonomide Kadının Rolü” konulu zirve, TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Tarkan Kadooğlu, TÜRKONFED İş Dünyasında Kadın Komisyonu Başkanı Yasemin Açık ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkanı Fatma Şahin’in açılış konuşmaları ile başlayacak.

Kadının ekonomide ve toplumda hak ettiği yeri alması, iş yaşamında cinsiyet eşitliğinin en iyi düzeye gelmesini sağlamak amacıyla düzenlenecek olan zirvede, Toplumsal Cinsiyet Eşitliğini Sağlamada Özel Sektörün Rolü, Kadın Girişimciliği: Ekosistemin Parçası Olmak ve Kadın Neden Güçlendirilmeli? başlıklı 3 ana oturum yapılacak.

Zirveye, geçtiğimiz şubat ayında Birleşmiş Miletler Kadının Güçlenmesi Prensipleri (UN WEPs) girişimine İş Dünyası Sözcüsü olarak atanan Nur Ger başta olmak üzere Demet Özdemir, Lalla Oumnia Sbai El Hassani, Gamze Cizreli, Liel Even Zohar, Hülya Gedik Sadıklar, Leyla Alaton, Nilüfer Çağatay, Sanem Oktar, Zeynep Bodur Okyay, Ganire Paşayeva ve Sina Afra gibi iş ve sivil toplum dünyasından kadın yöneticiler katılacak.

Kaynak: AA

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