TÜRKONFED: Kadın güçlenirse, toplum güçlenir

TÜRKONFED İDK Kadının Çok Yönlü Güçlendirilmesi Projesi’nin üçüncü toplantısı Samsun’da gerçekleştirildi. Toplantının açılışında konuşan TÜRKONFED Başkanı Tarkan Kadooğlu, “Kadınların iş gücüne yüzde 3 katılımı Türkiye’nin büyümesine artı 1 puan etki etmektedir” dedi.

28 Eylül 2016 / Samsun- Kadının işgücüne katılımı, sosyal ve toplumsal statüsünün yükseltilmesi, kadın girişimciliğinin geliştirilmesi ve İş dünyasında kadın konusuna odaklanan çalışmalarıyla da bilinen Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED), 2015 yılının Aralık ayında başlattığı “Kadının Çok Yönlü Güçlendirilmesi Projesi” toplantılarına Samsun’da devam etti. İş dünyasının kadın konusunu ele almak için bir araya geldiği, TÜRKONFED İş Dünyasında Kadın (İDK) Komisyonu tarafından geliştirilen “Kadının Çok Yönlü Güçlendirilmesi Projesi” üçüncü toplantısı, Orta Karadeniz Sanayici ve İş Dernekleri Federasyonu (ORKASİFED) ve Samsun İş Kadınları Derneği (SAMİKAD) ev sahipliğinde düzenlendi.

28 Eylül 2016 tarihinde Samsun Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi’nde yapılan toplantıya, AK Parti Samsun Milletvekili Ahmet Demircan, Samsun Vali Yardımcısı Hakan Kubalı, TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Tarkan Kadooğlu, TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı / İDK Başkanı Prof. Dr. Yasemin Açık, ORKASİFED Yönetim Kurulu Başkanı Emin Bahri Uğurlu ve SAMİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Münevver Uğurlu katıldı.

Kadın erkek eşitsizliğinin bir toplum sorunu olduğunu söyleyen Samsun Vali Yardımcısı Hakan Kubalı, eşitliği sağlayacak ve mücadeleyi verecek olanların da kadınların kendisi olduğunu belirtti. Kubalı, “Kadınlar hem iş yaşamına katılmayı hem de eşitlik mücadelesini kendileri vereceklerdir” dedi. AK Parti Samsun Milletvekili Ahmet Demircan da Türkiye’de kadınları erkeklerin rakibi değil erkek ve kadını bütünleştirici olarak gördüklerini belirterek, “Güçlü millet, güçlü kadınlarla olur. Kadınlar sadece çocukdoğuran değil, toplumu inşa eden insanlardır” dedi.

“KADIN GÜÇLENİRSE, TOPLUM GÜÇLENİR”

Toplantının açılışında konuşan TÜRKONFED Başkanı Tarkan Kadooğlu, kadınların iş hayatındaki varlığının, en önemli kalkınma göstergesi olduğunu hatırlattı. Türkiye’de erkeklerin iş gücüne katılımının yüzde 72, kadınların ise yüzde 32 seviyelerinde olduğunu belirten Kadooğlu, kadın istihdamı ve kadın girişimciliği oranlarının da ülkemize yakışmadığını söyledi. “Bu durum ülkemizin kalkınmasının önündeki en önemli engellerden biridir. Gelişmiş bir ekonomi ve gelişmiş bir

demokrasi; iş dünyasında kadın istihdamının artırılmasına, kadına yönelik şiddetin son bulmasına, kadının toplumsal statüsünün yükseltilmesine bağlıdır” diyen Kadooğlu, şöyle devam etti:

“Kadınların iş gücüne katılımı, sürdürülebilir kalkınmanın da en önemli unsurlarından biridir. Her alanda olduğu gibi, bu noktada da, bir kültürel ve zihinsel değişimin başlaması gerekmektedir. Kadının olmadığı yerde üretim olmaz, bereket olmaz, hukuk olmaz. Her şeyden önemlisi demokrasi olmaz. Kadının toplumsal statüsü ve iş dünyasına katılımı noktasında elbette birtakım olumlu gelişmeler yaşandı. Ancak bugünün dünyasında, ülkemizde, kadınların toplumdaki yeri, sağlığı ve statüsünü belirleyen göstergeler, özlenen, olması gereken seviyeye henüz ulaşamadı.”

Bir kız çocuğunun eğitim almasının, sonraki kuşakların kurtarılmasını sağladığını vurgulayan Kadooğlu, “Bir kız çocuğuna verilen eğitim, bir sonraki kuşakta ekonomik kalkınma ve demokratik gelişimde önemli bir sıçrama yaratmaktadır. Kadınların iş gücüne yüzde 3 katılımı Türkiye’nin büyümesine artı 1 puan etki etmektedir” diyerek, “Kadın güçlenirse, toplum güçlenir” felsefesiyle, kadın odaklı istihdamın benimsenmesi noktasında Türkiye için çalışmaya ve Türkiye için üretmeye devam edeceklerinin altını çizdi.

“KADINLAR SİYASETTE YOK DENECEK KADAR AZ”

TÜRKONFED Başkan Yardımcısı & İDK Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Yasemin Açık da, ülkemizde kamusal alanda üst düzey kadın yönetici oranının yüzde 9,4 gibi düşük bir seviyede olduğuna vurgu yaptı. Prof. Açık, “Ülkemizdeki kadınların yüzde 75’i, kadınların siyasette daha fazla yer alması gerektiğini düşünmesine rağmen, 1 Kasım 2015 seçimlerine göre; Meclis’te kadın vekil oranı yüzde 15’tir (82 kadın vekil) ve kabinede sadece 1 kadın bakan vardır. Son yapılan (2014 yerel seçimleri) yerel seçim sonuçlarına göre ülkemizde; kadın belediye başkanı oranı yüzde 2.9 ve belediye meclis üyesi oranı yüzde 10.7’dir. Yerel seçimlerde kadınlara seçme seçilme hakkı (3 Nisan 1930 yılında verilmiştir) tanınmasının 87. yıldönümünde toplumun yarısını oluşturan kadınlar siyasette yok denecek kadar azdır” dedi.

ORKASİFED Başkanı Emin Bahri Uğurlu ise Türkiye’nin ekonomik ve sosyal gelişimi için istihdamın, üretimin, yatırımın ve verginin önemli kısmını gerçekleştiren iş insanları olarak sorumlulukları olduğunu söyledi. “Türkiye’nin yalnızca ekonomik değil, aynı zamanda sosyal, siyasi, hukuki sorunlarını da dile getirmeliyiz” diyen Uğurlu, görüşlerinin dikkate alınmasını beklemenin en doğal hakları olduğunu da sözlerine ekledi.

Kadınların iş dünyasında daha fazla yer edinmesi için farkındalık faaliyetlerine devam ettiklerini aktaran SAMİKAD Başkanı Münevver Uğurlu da şunları söyledi. “Meslek edinmek arzusunda olan kadınlarımızı kurslara yönlendirmek; kendi işini kurmak isteyen kadınları üretime ve pazarlamaya yönlendirmek için çalışmalar yapıyoruz. Önce işin devamlılığını sağlamalı sonra kazanç peşinde koşmalıyız. İş fikrine önce kendimiz inanmalıyız, büyük hedefi küçük parçalara ayırarak yönetmeliyiz.”

Açılış konuşmalarının ardından bölgenin başarılı iş kadını Aydıner Holding Yönetim Kurulu Üyesi Nur Aydıner Meral’e ödülü, Vali Yardımcısı Hakan Kubalı, TÜRKONFED Başkanı Tarkan Kadooğlu ve TÜRKONFED Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Yasemin Açık tarafından takdim edildi. Yine bölgenin girişimci iş kadınlarından Nezahat Şahin de, katılımcılarla başarı öyküsünü paylaştı.

Ödül töreninin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi Çevre Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yüksel Ardalı’nın moderatörlüğünde “Türkiye’de Karar Alma Mekanizmalarına Kadınların Katılımının Önemi” paneli düzenlendi. Panelin konuşmacıları arasında ise AK Parti Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, Akfen Holding Yönetim Kurulu Üyesi Pelin Akın, Aydıner Holding Yönetim Kurulu Üyesi Nur Aydıner Meral ile Haber Medya Grubu Satış ve Pazarlama Direktörü Hülya Hacıoğlu yer aldı.

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