Türkler dünyanın en sıcakkanlı turistleri arasında!

Seyahat sitesi momondo’nun yeni araştırması, Türklerin gittikleri ülkenin vatandaşlarıyla tanışmayı dünyada en çok seven üçüncü turist grubu olduğunu ortaya koydu. Ama yabancılarla tanışmadan, kendi vatandaşı olan turistlerle vakit geçirmek isteyenler de oldukça fazla

Seyahat sitesi momondo’nun araştırmasına göre Türkler dünyanın en sıcakkanlı turistleri arasında yer alıyor. Araştırmanın yaş grubu, coğrafi bölge, cinsiyet ve ülke karşılaştırmalarıyla verilen sonuçları, gittiğimiz ülkelerin vatandaşlarıyla tanışmaktan keyif aldığımızı ortaya koyuyor. Tabii başka seçenekleri tercih eden; örneğin kimseyle iletişime geçmeden yalnız başına gezmek isteyen ya da yurtdışındayken yabancılardansa kendi ülkesinin vatandaşlarıyla sohbet etmeyi tercih edenler de var. Araştırmanın[1] en dikkat çekici sonuçları şöyle:

ERKEKLER TANIŞMAYI DAHA ÇOK SEVİYOR

Türklerin yüzde 66’si ziyaret ettiği ülkenin vatandaşlarıyla tanışmak, konuşmak istiyor. Erkekler arasında bu oran yüzde 70’e kadar çıkıyor. Gittiği ülkenin insanlarıyla en çok konuşmak isteyenler 56-65 yaş grubundakilerken, ikinci sırada 36-55 yaşları arasındakiler yer alıyor. Yaş azaldıkça, yabancılarla konuşma isteği de azalıyor.

DÜNYA ÜÇÜNCÜSÜYÜZ

Coğrafi bölgeler açısından incelendiğindeyse Ege Bölgesi, gidilen ülkenin vatandaşlarıyla en çok tanışmak isteyen bölge konumunda. İkinci sırada Akdeniz, son sırada ise Doğu Anadolu Bölgesi yer alıyor. Diğer yandan Türkiye bu oranla Portekizlilerin ve Brezilyalıların ardından gidilen ülkedeki insanlara en çok tanışmak isteyen ülke olarak dünyanın üçüncü sırasında.

EGELİLER VE İLERİ YAŞTAKİLER KENDİ VATANDAŞINDAN VAZGEÇMİYOR

İkinci sırada, başka bir ülkeyi ziyaret ettiği sırada dahi kendi ülkesinden gelen turistlerle konuşmak, iletişim kurmak isteyenler yer alıyor. Başka bir deyişle Türklerin yüzde 52’si, yurtdışındayken Türk turistlerle bir arada olmak istiyor. Bu tür iletişim kurmak isteyenler arasında, 56-56 yaş grubu yüzde 58’le zirveyi çekiyor. Coğrafi bölgeler arası sıralamada, Ege yine başı çekiyor, ikinciliği Marmara ve Akdeniz paylaşıyor.

DİĞER TURİSTLERLE TANIŞMAYI EN ÇOK AKDENİZLİLER SEVİYOR

Üçüncü sırada ise gidilen ülkeye farklı ülkelerden gelen turistler ya da turist gruplarıyla iletişime geçmek isteyenler var. Türklerin yüzde 44’ü bu seçeneği tercih ediyor. Diğer ülkelerden turistlerle en çok tanışmak isteyenler, yüzde 46’yle 23-35 yaş grubundakiler. Diğer turistlerle en çok tanışmak isteyen bölgemiz ise yüzde 47’yle Akdeniz Bölgesi.

YÜZDE 12’MİZ TATİLDE KİMSEYLE KONUŞMAK İSTEMİYOR

Nihayet dördüncü ve son sırada, seyahat sırasında kimseyle konuşmak istemeyen, daha doğrusu tek başına kafasını dinlemek isteyenler yer alıyor. Bu seçeneği tercih eden Türklerin oranı yüzde 12. Kadınlar arasında oran yüzde 14’e kadar çıkıyor. Benzer şekilde 23-35 yaş grubundakilerde de oran yüzde 14. Yalnızlıktan en az hoşlananlar ise 56-65 yaşları arasındaki turistler.

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