Türkiye’yi en fazla Alman turist ziyaret etti

Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre göre, ocak-ağustos dönemini kapsayan 8 ayda Türkiye’ye en çok turist Almanya’dan geldi.



Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre göre, ocak-ağustos dönemini kapsayan 8 aydaTürkiye’yi, Almanya’dan ABD’ye, Japonya’danGüney Kore’ye, Cezayir’den Tayland’a 100’ün üzerinde ülkeden 17 milyon 391 bin 431 yabancı ziyaret etti.

Yabancı ziyaretçiler milliyetlerine göre incelendiğinde, söz konusu dönemde gelen ziyaretçilerin yaklaşık yüzde 54’ünü Avrupaülkelerinden gelen turistler oluşturdu. Ocak-ağustos döneminde Avrupa ülkelerindenTürkiye’ye toplam 9 milyon 385 bin 322 ziyaretçi geldi.

Avrupa’dan en fazla ziyaretçi ise sırasıyla Almanya, İngiltere, Bulgaristan ve Hollanda’dan geldi. Söz konusu dönemde Almanya’dan 2 milyon 714 bin 861 kişi, İngiltere’den 1 milyon 246 bin 490 kişi, Bulgaristan’dan 1 milyon 96 bin 972 kişi, Hollanda’dan 704 bin 354 kişiTürkiye’yi ziyaret etti.

Fransa’dan 427 bin 835, Yunanistan’dan 383 bin 185, Belçika’dan 322 bin 146,Romanya’dan 264 bin 417, İsveç’ten 245 bin 485, Avusturya’dan 243 bin 743, Polonya’dan 153 bin 619, İtalya’dan 151 bin 745, İsviçre’den 145 bin 18, Norveç’ten 120 bin 146 turistTürkiye’de tatil yaptı.

RUS ZİYARETÇİ SAYISI YÜZDE 88 AZALDI

Öte yandan, yılın 8 ayında Bağımsız Devletler Topluluğundan 3 milyon 623 bin 877 kişi,Afrika’dan 439 bin 897 kişi, Asya ülkelerinden 3 milyon 169 bin 944 kişi, Amerika’dan 121 bin 279 kişi geldi.

Ocak-ağustos döneminde Rusya’dan gelen turist sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 87,90 düştü. Rusya’dan 2015 yılının 8 ayında 2 milyon 779 bin 343 kişi, 2014 yılının 8 ayında ise 3 milyon 505 bin 936 kişi Türkiye’yi ziyaret etmişti. Söz konusu ülkeden bu yılın 8 ayında gelen turist sayısı 336 bin 165 kişide kaldı.

Aynı dönemde, Ukrayna’dan gelen turist sayısı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 54,69 artarak 760 bin 495’e yükseldi.

2016 yılının ocak-ağustos döneminde Türkiye’ye en fazla ziyaretçi gönderen 10 ülke ve bu ülkelerden gelen ziyaretçi sayıları şöyle:

OCAK-AĞUSTOS GELEN TURİST SAYISI

Almanya 2.714.861

Gürcistan 1.466.849

İngiltere 1.246.490

İran 1.117.907

Bulgaristan 1.096.972

Ukrayna 760.495

Hollanda 704.354

Fransa 427.835

Azerbaycan 410.812

Yunanistan 383.185

GENEL TOPLAM 17.391.431

Kaynak: Hürriyet

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