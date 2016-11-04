Türkiye’nin Paris Büyükelçiliği’ne terör saldırısı

Fransa’da terör yanlısı bir grup Türkiye’nin Paris Büyükelçiliği binasına molotof kokteyli saldırıda bulundu.



Bir grup terörist Türkiye’nin ParisBüyükelçiliği binasına molotof kokteyli attı.

Edinilen bilgiye göre, dün gece saatlerinde gerçekleşen saldırıda atılan molotof kokteylleri büyükelçilik binasında az miktarda hasara neden oldu.

Büyükelçilik makamlarının, olayın faillerinin bir an önce bulunması konusunda Fransız yetkililer nezdinde girişimde bulunduğu öğrenildi.

Polisin, olay yerini kordon altına aldığı ve bölgede güvenlik önlemlerini artırdığı gözlendi.

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