Türkiye’yi Oscar’da Kalandar Soğuğu temsil edecek

Yönetmenliğini Mustafa Kara’nın üstlendiği “Kalandar Soğuğu” filmi Türkiye’nin Oscar adayı olarak seçildi.



Türkiye’nin Oscar’a aday olacak filmi belli oldu. Mustafa Kara’nın yönetmenliğini üstlendiği “Kalandar Soğuğu” filmi Türkiye’nin Oscar adayı olarak seçildi.

17 KİŞİLİK SEÇİCİ KURUL BELİRLEDİ

Sanatsal Etkinlikler Komisyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Turizm Bakanlığıile sinema alanındaki meslek örgütlerinin temsilcilerinden oluşan 17 kişilik seçici kurul,Amerika’da yapılacak 89. Akademi Ödülleri’nde (Oscar) En İyi Yabancı Film Dalı’ndaTürkiye adayını belirledi.

HANİFE KARA İLE İBRAHİM KUVVET ROL ALDI

Başvuran 9 filmin değerlendirildiği kurulda, Mustafa Kara’nın “Kalandar Soğuğu” filmi Oscar adayı oldu. Mustafa Kara’nın Bilal Sert ile birlikte senaryosunu kaleme aldığı film, insan-doğa ilişkisini arka fona alarak kişisel bir mücadeleyi ele alıyor. Katıldığı festivallerden ödüllerle dönen filmde, Haydar Şişman, Nuray Yeşilaraz, Hanife Kara ile İbrahim Kuvvet rol aldı.

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