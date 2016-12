Türkiye’nin ilk tekstil tasarım merkezi Bursa’da kuruldu

Türkün Holding bünyesinde faaliyet gösteren Mega Tekstil, Türkiye’de ilk defa verilen “Tasarım Merkezi Belgesi”ni almaya hak kazandı.

Tasarım Merkezi Belgesi, Mega Tekstil adına Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü tarafından Bakanlıkta düzenlenen törenle Türkün Holding Yönetim Kurulu Başkanı Erol Türkün’e verildi.

Törende konuşan Türkün Holding Yönetim Kurulu Başkanı Erol Türkün, Türkün Holding olarak ‘Tasarım Merkezi Belgesi’ni almaya hak kazandıkları için gurur ve mutluluk duyduklarını belirterek şunları söyledi:

“Tekstil sektörünün geleceği Ar-Ge, inovasyon ve tasarıma verdiği önem nispetinde şekillenecektir. Uluslararası pazarlarda yer almak isteyen firmaların rekabet ortamına ayak uydurabilmeleri için, sürekli yeni ve özgün tasarımlar oluşturmaları gerekmektedir. Türkün Holding olarak uzun yıllar boyunca edindiğimiz deneyim ve birikimlerin bir sonucu olarak ortaya çıkan üretim gücümüzü kreatif bakış açımızı yansıtan özgün tasarımlarla birleştirerek sanayiciliği sanata dönüştürdük. Bilimsellik, teknoloji kullanımı ve AR-GE faaliyetlerine verdiğimiz destekle evrensel ekonominin bütün normlarını yerine getirdik. Kaliteyi stil ile birleştirerek yaptığımız tüm çalışmaları, HEIMTEXTIL, Mood, Proposte Como gibi uluslararası alanda büyük prestiji olan tekstil fuarlarında müşterilerimizle buluşturduk. Teknoloji kullanımı ve tasarım alanında her zaman değişimlere ayak uydurarak müşterilerimizin beklentilerini en üst seviyede karşılamaya özen gösteriyoruz. Bütün bunları yaparken hedefimiz, yaşadığımız kültürün mirasından ilham alarak güncel tasarımlar ve yeni fikirler geliştirmek, üretmek, bu güncel tasarım ve fikirlerimizi ekonomiye kazandırarak tüm dünyaya tanıtmak oldu.”

“Bursa büyürse Türkiye büyür”

Tasarımı, Ar-Ge ve sürekli inovasyonu içselleştirerek, kurum kültürü haline getirdiklerini vurgulayan Erol Türkün;

“Türkiye’nin ilk tasarım merkezini yaratıcı ve yenilikçi Bursamıza kazandırdık. Tabii ki biz bu belgeyi yeterli görmüyoruz. Çünkü Türkün ailesi olarak bizler, işlerimizde istediğimiz sonuca ulaşabilmek için işimizi her zaman, farklı ve değer yaratan bir coşkuyla yaparken tek bir çıkış noktamız vardı: Mükemmeliyet. Bu anlayışımız, yaratıcılık, pozitif ve uyumlu bir çalışma ortamının getirdiği özgüvenle birleşerek bizleri daha ileri hedeflere taşıyacaktır. Yılların getirdiği tecrübe ve birikimin bir sonucu olarak her yönüyle bereketli olan Bursamız aynı zamanda beceri yönünden de güçlü bir alt yapıya sahiptir. Değişim ve gelişim odaklı üretim, Ar-Ge, tasarım ve planlama anlayışıyla Bursa 21.yüzyıl ekonomisinin tüm gereklerini yerine getirmektedir. Bursa’nın geniş vizyonu sadece kentimize değil Türkiye ekonomisine de sınıf atlatacaktır. İnanıyoruz ki; Bursa yaparsa her alanda en iyisini yapar ve Bursa büyürse Türkiye büyür. Türkiye’de ilk defa verilen “Tasarım Merkezi Belgesi’ni bizlere layık gören Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Faruk Özlü’ ye, Bakanlık çalışanlarımıza ve holdingimiz kuruluşunun 40.yılında bu belgeyi almamızda büyük emekleri olan tüm ekip arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz.” dedi.

