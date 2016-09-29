Türkiye’nin güzelleri belli oldu
Miss Turkey 2016 Türkiye Mankenler Kraliçesi Yarışması’nda kraliçe seçilen 4 güzele taçları takıldı.
Miss Turkey 2016 Organizasyonu ile Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Merkezindeki 5 yıldızlı bir otelde gerçekleştirilen yarışmaya 20 güzel katıldı.
Yarışma sonunda Miss Turkey World kraliçesi Buse İskenderoğlu, Miss Turkey Universe kraliçesi Tansu Sıla Çakır, Miss Turkey Supranational kraliçesi Damla Figan, Miss Turkey İnternational kraliçesi Çağla Çukurova olarak belirlendi.