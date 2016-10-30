Hayata geçirdiği projelerle Bursa’ya ilkleri yaşatan Nilüfer Belediyesi, yine önemli bir mekanı hizmete açmanın heyecanını yaşıyor.

Nilüfer Belediyesi tarafından hayata geçirilecek olan Bursa Fotoğraf Sanatçıları Derneği (BUFSAD) ve Danışman Bahadır Öztuna’nın da katkılarıyla açılacak olan Nilüfer Belediyesi Mysia Fotoğraf Müzesi, geçmiş tarihe ışık tutacak. 1800’lü yıllardan bu yana kullanılan ekipmanların sergileneceği müzede eğitimler, sergiler ve aktiviteler de düzenlenecek.

Gümüştepe (Misi) Mahallesi’nde açılması planlanan müzede Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, eşi Seden Bozbey ile birlikte incelemelerde bulundu. BUFSAD Başkanı Serpil Savaş, BUFSAD Başkan Yardımcısı Şerif Borant, Bahadır Öztuna, Nilüfer Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Güney Özkılınç’ın da katıldığı inceleme sırasında konuşan Başkan Bozbey, projenin çok değerli olduğunu söyledi.

Geçmiş ve geleceğe ışık tutacak bir projeyi daha hayata geçirecek olmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Bozbey, “Nilüfer Belediyesi olarak Türkiye’de üçüncü Bursa’da ilk fotoğraf müzesini yapmak bize heyecan veriyor. 1800’lü yıllardan günümüze kadar ekipmanlar burada sergilenecek. Eğitimler, kitaplar, karanlık oda eğitimleri ve çeşitli aktiviteler BUFSAD ile birlikte gerçekleştirilecek. Fotoğraf herkesin hayatında önemli yer tutuyor. Bu müze yaşayan bir müze olacak ve geleceğe imza atacak. Böyle tarihi bir mahallemizde böyle bir müze olması da bölgeye ayrı bir değer katacak. Yakın zamanda kapılarını açacağız ve Nilüfer Belediyesi olarak yine Bursa’da bir ilke imza atacağız. Bu müze toplumdaki her yaştan insana ev sahipliği yaparak alanında tarihi geçmişe de ışık tutacak” dedi.

Nilüfer Belediyesi Mysia Fotoğraf Müzesi çabuk üretilip, çabuk tüketilen fotoğrafın gerçekte nasıl bir serüvene, sahip olduğunu, analog ve kimyasal kanıtlarıyla, doğuşu, gelişimini anlatan belge ve görselleriyle yaşayan bir kimlik taşıyacak. Dünya ve Türk fotoğrafçılığının gelişimi ile ilgili bilgi ve ekipman envanteri oluşturulacak ve sergilemeye açılacak. Müzede Türk ve yabancı fotoğraf sanatçılarının çalışmalarını sergileyebilecekleri bir fotoğraf galerisi de bulunacak.

Bursa ve çevresine ait bir fotoğraf arşivleme biriminin de planlandığı müzede, Türk ve dünya fotoğrafçılığının önde gelen karelerinden oluşan bir koleksiyon da ziyaretçilerin beğenisine sunulacak. Görsel, işitsel sunumların yanı sıra, ulusal ve uluslararası organizasyonların da düzenleneceği mekan fotoğraf tutkunlarının aradığı her şeye ev sahipliği yapacak.