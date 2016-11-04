Türkiye’de 25 binden fazla kişi organ bekliyor

Sağlık Bakanlığı verilerine göre sisteme kayıtlı 22 bin 68 kişinin böbrek, 729 kişinin kalp, 2 bin 236 kişinin karaciğer, 46 kişinin akciğer ve 272 kişinin pankreas bekliyor.



Türkiye’de halen 25 binden fazla vatandaşın organ beklediğini açıklayan Amasya İl Sağlık Müdürü M. Rüştü Ertosun, “60 bine yakın diyaliz hastası bulunan ülkemizde organ bekleyen hasta sayısı her geçen gün artmaktadır. Son bir yılda yaklaşık iki bin hastamız organ bulunamadığı için hayatını kaybetmiştir” dedi.

M. Rüştü Ertosun, “Organ bağışı öldükten sonra organlarınızın başka bir insan için kullanılmasına izin verilmesidir. Organ bağışı, görmeyen bir insanın görmesini ya da hayatını diyaliz makinesine bağlı geçirmek zorunda olan bir kişinin normal hayatına dönmesini sağlamaktır. Avrupa’da yüzde 75 düzeylerinde olan bağış oranları ülkemizde maalesef yüzde 22’ler seviyesindedir. Organ nakli ve organ bağışı kavramları, ülkemizin gündemine giderek daha etkin bir şekilde yerleşmektedir. Ülke olarak en önemli hedefimiz, organ bağış sayılarını artırmaktır. 2013 yılında 45 binlerde olan bağış sayısı 2016 yılında yeni eklenenler ile 200 bin bağışı geçmiştir. Amasya ilimizde ise 2013 yılında 171 bağış varken şu an toplamda 538 bağış sayısına ulaşılmıştır” diye konuştu.

KAYNAKİHA

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