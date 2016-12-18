Türkiye şehitlerini uğurluyor

Kayseri’deki terör saldırısında şehit düşen 14 asker için gözyaşları sel oldu. Ankara’daki Yunus Emre Duran için yapılan törende liderlerin cenaze yakınları ile el ele tutuşması dikkat çekerken Kenan Döngel için düzenlenen törende annesinin “Mavişim, beni bırakıp nereye gidiyorsun?” diye feryat etmesi yürekleri dağladı.



Kayseri’de çarşı iznine çıkan askerlere yönelik düzenlenen terör saldırısında şehit olan 21 yaşındaki Er Kanan Döngel’in cenazesi, sabah saatlerinde Zonguldak’ın Kdz. Ereğli İlçe Devlet Hastanesi morgundan alınarak Köseler Mahallesi Yıldız Sokak’taki evinin önüne getirildi.



Dualar eşliğinde karşılanan şehidi, sevenleri yalnız bırakmadı. Cenaze aracından inerek evinin önüne gelen acılı baba Özcan Döngel, “Mavişim” diye ağladı. Şehidin naaşı omuzlara alınarak evinin önüne getirildi. İlçe Müftüsü tarafından okunan duaların ardından helallik alındı. Şehidin halası Şükriye Diken ve kardeşi Mertcan, tabuta sarılarak gözyaşı döktü.



Oğluna “Mavişim” diye ağlayan anne Şehime Döngel’in feryatları ise yürekleri dağladı. “Beni bırakıp nereye gidiyorsun?” diye ağlayan anneyi aile yakınları teselli etmeye çalıştı. Evin önünde helallik alınmasının ardından Anfi Tiyatro’ya getirilen şehidin naaşı, kılınan cenaze namazının ardından memleketi Sinop’a götürülecek.

KIRŞEHİR ÇİFTE ŞEHİDİNİ UĞURLADI

Kayseri’de bombalı araçlı terörist saldırıda şehit düşen Kırşehirli Piyade Onbaşı Ahmet Taş ile Piyade Onbaşı Muhammed Ali Ocak, Kırşehir’in Çiçekdağı İlçesi’nde düzenlenen törenle son yolculuklarına uğurlandı.

Çiçekdağı Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen törene, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Kırşehir Valisi Necati Şentürk, Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, Kırşehir ve Yozgat milletvekilleri, şehitlerin yakınları ile 10 bini aşkın kişi katıldı. Şehitler için kılınan cenaze namazı ardından şehit Ahmet Taş, Çiçekdağı Bağlarbaşı Mezarlığı’nda, Muhammed Ali Ocak ise, Yozgat’ın Yerköy ilçesi Kale Mezarlığında toprağa verildi.

KAYSERİ’DE BÖYLE BİR OLAYA İHTİMAL VERMİYORDUK

Şehit Ahmet Taş’ın babası Osman Taş, “7 ay Doğu’da görev yaptı, her gün endişe içinde bekliyorduk. Kayseri’de böyle bir olayın olacağını sanmıyorduk. İzne geldi ve girdiği uzmanlık sınavını kazandı. Birliğine vardıktan 2 gün sonra bu acı haberi aldık. Saldırıda yaralanmıştı, hastanede tedavi görüyordu, şehit düştü” diyerek gözyaşlarını tutamadı.

ANKARA’DAKİ TÖRENE LİDERLER DE KATILDI

Kayseri’deki hain terör saldırısında şehit olan 20 yaşındaki Piyade Er Yunus Emre Duran, Ankara’da gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. Hain saldırıda şehit olan Piyade Er Yunus Emre Duran için Ahmet Hamdi Akseki Camii’nde cenaze töreni düzenlendi.

Törene Başbakan Binali Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, Genelkurmay İkinci Başkanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Abidin Ünal, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Bülent Bostanoğlu, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Ankara Valisi Ercan Topaca, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ve çok sayıda vatandaş katıldı. Cenazeye katılan protokol üyeleri, şehidin babası Mahmut, annesi Aynur Duran ve kardeşlerine taziyelerini sundular.

Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından şehit Duran’ın Türk bayrağına sarılı tabutu omuzlarda bir süre taşındıktan sonra top arabasına koyuldu.

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