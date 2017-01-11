Türkiye referanduma koşuyor

Cumhurbaşkanlığı sistemine geçişi sağlayacak Anayasa değişikliğini halkın onayına taşımayı hedefleyen teklifte ilk kritik eşik 8 oy farkla aşıldı.



Cumhurbaşkanlığı sistemine yönelik Anayasa değişikliğinin Meclis Genel Kurulu’ndaki görüşmeleri, CHP ve HDP’nin engelleme çabaları arasında gerçekleştirildi ve birkaç saatte tamamlanması gereken müzakereler, “usul tartışması”, “Anayasa’ya aykırılık itirazları” gibi gerekçelerle uzatılarak gece yarısına kadar sarkıtıldı. Engelleme çabaları nedeniyle teklifin maddelerine geçilmesine yönelik oylama da ancak gece 01.00 civarında yapılabildi. İlk gizli oylamada 338 milletvekilinin “evet” oyuyla, teklifin maddelerine geçilmesi kabul edildi.

CHP’LİLERE UYARI

AK Parti’nin, MHP’nin desteğiyle Meclis gündemine getirdiği Cumhurbaşkanlığı sistemine yönelik Anayasa değişikliğinin TBMM Genel Kurulu’ndaki görüşmeleri önceki gün başladı. CHP ve HDP’nin engelleme çabaları arasında gece geç saatlerine kadar süren görüşmelerin sonunda teklifin maddelerine geçilmesi oylandı. Görüşmeleri uzatmak için ellerinden gelen çabayı gösteren CHP’liler, oylamayı engellemek için de yoğun gayret gösterdiler. Oy kullanılan kabinlerin ve zarfların atıldığı kutuların önünü kaplayan CHP’li milletvekilleri, oturumu yöneten Meclis Başkanvekili Ahmet Aydın’ın üst üste yaptığı uyarılar üzerine ancak uzaklaştırılabildi.

134 RET OYU

Gece saat 01’i bulan oylamada bir ara, yaşanan kargaşa nedeniyle oy verme işlemine ara verildi. Yapılan ve kritik öneme sahip ilk gizli oylamada teklifin maddelerine geçilmesi, 338 oyla kabul edildi. 480 milletvekilinin oy kullandığı gizli oylamada 134 ret, 5 boş, 2 çekimser, 1 de geçersiz oy çıktı. MHP’nin 39 milletvekili bulunuyor. Ancak Zihni Açba’nın oylamada bulunmadığı için 38 vekili oy kullandı. AK Parti’de ise Meclis Başkanı İsmail Kahraman rahatsızlığı nedeniyle gelemedi. Oturumu AK Parti’li Başkanvekili Ahmet Aydın yönettiği için AK Parti’nin 315 milletvekili oy kullanabilecek durumdaydı. Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan da, umrede olduğu için oylamaya katılamadı. Dolayısıyla AK Parti’de, 314 milletvekiliyle oylamada bulundu.

FARKLI TAKTİK

HDP grubunda ise farklı bir taktik izlendi. CHP ile birlikte muhalefet eden HDP, kendi milletvekilleri arasında teklife “evet” diyebileceklerin çıkacağını düşünerek önlem alıp, hiçbir milletvekiline oy kullandırmadı. Oylama sonuçları, iki bağımsız isim olan eski CHP’li Aylin Nazlıaka ile eski MHP’li Ümit Özdağ’ın da “hayır” oyu kullandığını ortaya koydu.

Gizli oylama olduğu için hangi milletvekilinin ne tür oy kullandığı tespit edilemiyor. Ancak oy verme işlemi sırasında birbirini takip eden milletvekilleri, hangi arkadaşlarının ne tür oy kullandığına ilişkin izlenimde bulunabiliyor. Ancak oylama sonuçları, “evet” cephesinde ağırlıklı olarak MHP’den olduğu düşünülen eksikliğin, “ret” cephesine geçen değil, “Boş-geçersiz- çekimser” oy kullanmayı tercih eden isimlerden oluştuğunu ortaya koyuyor. Çünkü CHP’nin 133 milletvekillinden 7’si oylamaya katılmadı. 126 milletvekili oylamaya katıldı. Ancak “ret” oyu verenlerin sayısı 134.

HDP’LİLER OY VERMEDİ

Ret oylarının içinde daha önce “hayır” oyu kullanacaklarını açıklayan 6 MHP’li milletvekili de bulunuyor. 59 HDP’li de oy vermedi. Dolayısıyla MHP’den daha önce “ret” oyu kullanacağını açıklayan 6 isim ile 2 bağımsız da dahil edildiğinde ret cephesi oturuyor. Oylamada 5 boş, 2 çekimser, 1 de geçersiz oy çıktı. Oylamada çıkan eksik nedeniyle AK Parti’de gözler, “boş-geçersiz-çekimser” oylarına çevrildi. 8 kişinin, “hayır” değil, “boş-geçersiz-çekimser” bloğunda yer aldığı değerlendiriliyor.

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