Türkiye Musul’a giriyor

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Musul’a müdahale konusunda hava unsurlarının katılımı konusunda mutabakata vardıklarını açıkladı.



İtalya’daki temasları sırasında Türk gazetecilere konuşan Bakan Fikri Işık, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Marc Ayrault’un, ülkesinin Musul’un geleceği ile ilgili Paris’te perşembe günü 20 ülkenin katılımıyla bakanlar seviyesinde uluslararası bir toplantı düzenleyeceğini ve Türkiye’nin de davet edildiği yönündeki açıklamasını da değerlendirdi.

“TÜRKİYE OLMADAN MUSUL’UN GELECEĞİNE İLİŞKİN KARAR ALMAK MÜMKÜN DEĞİLDİR”

Bakan Işık, “Musul’daki gelişmelerde ve toplantılarda Türkiye’nin bulunması tabiidir. Türkiye olmadan Musul’un geleceğine ilişkin karar almak mümkün değil” ifadelerini kullandı.

Başbakan Binali Yıldırım da bugün yaptığı açıklamada, icap edince Musul Operasyonu’na zaten Türk jetlerinin de katılacağını belirterek, “Prensip olarak koalisyonun içinde olmasında mutabakat var” demişti.

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