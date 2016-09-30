Türkiye Kent Konseyleri Birliği toplantısına Bursa damgası

Balıkesir/Karesi Kent Konseyi’nin ev sahipliğinde düzenlenen Türkiye Kent Konseyleri Bölge Toplantısı’nda Bursa Kent Konseyi’nin çalışmaları büyük beğeni topladı.

Türkiye Kent Konseyleri Birliği Bölge Toplantısı, “Pratiklerle Kent Konseylerinde Katılım” temasıyla Balıkesir/Karesi Kent Konseyi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Bursa Kent Konseyi Başkanı Hasan Çepni, Bursa Büyükşehir Belediyesi Yerel Gündem Şube Müdürü Mahmut Turunç ile Bursa Kent Konseyi Genel Sekreteri Murat Başlar’ın yanı sıra toplantıya Türkiye Kent Konseyleri Birliği Dönem Başkanı Gülay Sarışen, Karesi Kent Konseyi Başkanı Mürsel Sabancı ve bölgede bulunan kent konseylerinin temsilcileri katıldı.

Bursa Kent Konseyi çalışmaları hakkında katılımcılara bilgiler veren Başkan Hasan Çepni, kent konseylerinin şehrin yerel parlamentosu olduğunu, bu durumu ise Bursa’da yıllardır başarılı bir şekilde devam ettirdiklerini söyledi. Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin destek ve katkılarıyla iyi bir kurumsal yapı oluşturduklarını ifade eden Çepni, ayda ortalama 250 faaliyet gerçekleştirdiklerini sözlerine ekledi. Çepni, “Şehrin yönetimine katkı sağlamaya çalışıyoruz. Bursa Kent Konseyi bir çatı kuruluşudur. 17 ilçeyi kapsayan, herkese hitap eden, tüm dinamikleri kapsayan bir yapıdır. 4 Meclis, 30 çalışma grubu ile Türkiye’nin en büyük kent konseyi konumundayız” dedi.

Toplantının ikinci bölümünde “Pratiklerle Kent Konseylerinde Katılım” çalıştayı gerçekleştirildi. Buluşma aile fotoğrafının çekilmesi ile beraber sona erdi. Toplantıya Bursa, Osmangazi, İnegöl, Nilüfer, Çanakkale, Karesi, Altıeylül, Yalova, Gaziantep, Bozcaada, Nilüfer, Edremit, Gönen, Küçükkuyu, Gebze, Kütahya ve Yunus Emre Kent Konseyi katıldı.

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