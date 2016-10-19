Türkiye Kadınlar Futbol Ligi’nde kriz çıktı

Geçen ay başlaması gereken Türkiye Kadınlar Futbol Ligi, bir ay geçmesine rağmen başlayamadı. Henüz sezon statüsü bile açıklanmadı.



Türkiye Futbol Federasyonu’nun halı saha ligi statüsünü bile açıklaması, ancak Türkiye Kadınlar Futbol Ligi’yle ilgili adım atmaması tüm kulüpleri zora soktu. Yöneticiler, antrenörler ve futbolcular isyan bayrağını açtı.

Federasyonun bu ilgisiz ve duyarsız tavrı sonucunda; Galatasaray kız futbol şubesini kapatma kararı aldı. Beşiktaş ise kadın futboluna 70’in üzerinde sporcusuyla dört ayrı kategoride hizmete devam kararı aldı.

UEFA ve FIFA’nın, çok önemsediği konulardan biri olan kadın futbolunda, gelecek sezon federasyonlara yaptırımlar getirilmesi planlanıyor. Federasyonun kadın liglerine olan ilgsizliği, belirsizlik sürecinin uzaması kulüplerin maddi konular yüzünden şubeleri kapatma yoluna gitmesine neden oluyor.

Liglerde mücadele eden kadın futbol kulüp yöneticileri, antrenörleri ve futbolcular TFF’den en kısa sürede açıklama bekliyor

Share this story:

Facebook

Twitter

Pinterest

E-Mail