Türkiye ile Balkanların dostluğu Bursa ile gelişiyor

Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, Batı Trakya’dan Bursa’ya gelen konuklarına, Büyükşehir Belediyesi’nin Balkanlarda öncü olduğu çalışmalarını anlattı ve çalışmaların tek hedefinin de Türkiye ile Balkanlar arasındaki dostluğu pekiştirmek olduğunu söyledi.

Türkiye Gümülcine Başkonsolosu Ali Rıza Akıncı’nın eşi Hülya Akıncı ile Batı Trakya Azınlığı Kültür ve Eğitim Şirketi (BAKEŞ) ve Batı Trakya Kadın Platformu üyesi kadınlardan oluşan heyet, Bursa gezilerinde Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe’yi ziyaret etti. Başkan Altepe, Gönül Dostları Sofrası’nda bir araya geldiği Batı Trakyalı konuklarına, Büyükşehir Belediyesi’nin Bursa’dan Balkanlara uzanan çalışmalarını anlattı.

Bursa’nın Türkiye ile Balkanlar arasında dostluk köprüsü kurduğuna işaret eden Başkan Altepe, “Bursa’nın Balkanlarda önemli bir yeri var. Bursa’da Balkanların her köşesinden yaşayan vatandaşlar ve akrabaları var. Balkanlarda devamlı faaliyetimiz sürüyor. Türkiye ile Balkanların yakın olması oradaki ülkeler için çok önemli. Bizler de Balkanlardan heyetleri Bursa’da ağırlıyoruz, Bursa’yı tanımalarını istiyoruz. 13 yıldır belediye başkanıyım, 13 yıldır Balkanlarda en büyük lobi çalışmasını Bursa yaptı. Bizler sadece dostluğu geliştirmek istiyoruz” diye konuştu.

Türkiye Gümülcine Başkonsolosu Ali Rıza Akıncı’nın eşi Hülya Akıncı da Batı Trakya Müslüman Türk azınlığının eğitim ve kültürel birikimine katkı sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdüren BAKEŞ’in çalışmalarını anlattı. Halkın kültürel varlığını korumasına katkı sağlayan el sanatları öğretmenlerine yönelik olarak Bursa gezisini gerçekleştirdiklerini söyleyen ve Bursa’yı bu geziyle daha yakından tanıdıklarını anlatan Akıncı, Başkan Altepe’ye el yapımı kravat takdim etti. Şükrü Köse’nin de hazır bulunduğu görüşmede Başkan Altepe, Bursa hakkında bilgiler de verdiği konuklarına çini bir plaket hediye etti.

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