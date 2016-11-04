Türkiye çipli kimlikler devri başlıyor

Çipli kimlik kartlarıyla uyumlu uygulamalar ve cihazlar geliştirmek isteyen işletmeler, TÜBİTAK’ın kapısını çalıyor.

Çipli kimlik kartlarının yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalar sürdürülürken, kartlarla uyumlu uygulamalar ve cihazlar geliştirmek isteyen işletmeler, Türki̇ye Bi̇li̇msel ve Teknoloji̇k Araştırma Kurumunun (TÜBİTAK) kapısını çalıyor.

TÜBİTAK BİLGEM Ulusal Elektronik ve Kriptoloji Araştırma Enstitüsü (UEKAE) tarafından kartın kullanımına yönelik e-kimlik endüstri entegrasyonu çalışmaları yürütülüyor.

Bu kapsamda, UEKAE E-Kimlik Uygulamaları Birimi tarafından talepte bulunan kuruluşlara kimlik kartı ile ilgili bilgilendirmeler yapılıyor ve kurumun sağladığı eğitim ve destek hizmetleri veriliyor.

Destek hizmetleri, test sertifikaları ile oluşturulmuş örnek test kartı ve test geliştirme ortamı sağlanması ile sunuluyor.

Bu doğrultuda bugüne kadar 50’den fazla kuruluş e-kimlik endüstri entegrasyonu hizmeti almak için yazılı olarak TÜBİTAK BİLGEM Başkanlığına başvuruda bulundu.

Kuruluşlar, kendi ihtiyaçlarına göre farklı sebeplerden kurumun kapısını çaldı.

Bazı kuruluşlar yeni kimlik kartı ile uyumlu uygulama geliştirmek isterken, bazı kuruluşları kimlik kartı ile biyometrik doğrulama gerçekleştirecek cihaz üretmeyi amaçlıyor.

TÜBİTAK BİLGEM, farklı istekler için hazırlanmış destek paketleriyle kuruluşların taleplerini karşılamaya çalışıyor.

Kimlik kartı entegrasyon süreçlerini tamamlayan kuruluşlar, kimlik kartının yaygınlaşmasını, teknoloji firmalarının biyometrik doğrulama için çözümler üretmesini ve kartın kullanımı ile ilgili gerekli mevzuatların yayımlanmasını bekliyorlar.

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