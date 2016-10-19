Türkan Şoray: Yaşar Kemal’in eserini yönettiğim için şanslıyım

Türkan Şoray, 50 yıllık kariyerinde usta kalem Yaşar Kemal’in ayrı bir yeri olduğunu belirterek “Bir gün bu büyük yazarımızın eserlerinden birinin yönetmenliğini yapacağımı rüyamda görsem hayra yormazdım” dedi.

Nilüfer Belediyesi’nin düzenlediği “Edebiyattan Sinemaya Yaşar Kemal” söyleşisine katılan Türk sinemasının sultanı Türkan Şoray, 50 yıllık kariyerinde usta kalem Yaşar Kemal’in ayrı bir yeri olduğunu belirterek “Bir gün bu büyük yazarımızın eserlerinden birinin yönetmenliğini yapacağımı rüyamda görsem hayra yormazdım” dedi.

Nilüfer Belediyesi’nin 2016 Yılın Yazarı Yaşar Kemal etkinlikleri kapsamında düzenlendiği söyleşide, Türk sinemasının önde gelen isimlerinin katılımıyla, usta yazarın eserlerinin sinemaya uyarlanma yolculuğu ele alındı.

Nâzım Hikmet Kültürevi’nde düzenlenen “Edebiyattan Sinemaya Yaşar Kemal” konulu söyleşiye, Yeşilçam’ın sultanı Türkân Şoray, senarist, yönetmen, köşe yazarı Işıl Özgentürk, sinema eleştirmeni, yazar ve gazeteci Atilla Dorsay katıldı. Yaşar Kemal’in eşi Ayşe Semiha Baban’ın da izlediği söyleşiye sanatseverler büyük ilgi gösterdi.

Yoğun ilgi üzerine salon dolunca çok sayıda kişi salon dışında kurulan barkovizyondan söyleşiyi takip etti.

ŞORAY: YILANI ÖLDÜRSELER FİLMİ GURURLANDIRIYOR

Nilüfer Belediyesi Kütüphane Müdürü Şafak Pala’nın moderatörlüğünde gerçekleştirilen etkinlikte Yaşar Kemal’in kaleme aldığı, Türkân Şoray’ın 1981 yılında sinemaya uyarlayıp başrolünü ve yönetmenliğini üstlendiği “Yılanı Öldürseler” filmi de konuşuldu.

Yaşar Kemal’in eserlerinin sinemaya uyarlanma hikayesini aktaran Türkân Şoray, “Yılanı Öldürseler filmi, 50 yıllık sinema kariyerimde geriye dönüp baktığım zaman beni gururlandıran, onur duyduğum anılarımın içindedir” dedi. Şoray , “Sinema yaşamımda bir gün gelip de bu ülkenin, bu toprakların yetiştirdiği, kitaplarını okuyup da hayran olduğum bu büyük yazarımızın eserlerinden birinin yönetmenliğini yapacağıma rüyalarımda görsem hayra yormazdım ama hayatta böyle güzel tesadüfler oluyor. Kendimi onun için çok şanslı hissediyorum. Yaşar Kemal’in eserinin yönetmenliğini yapmak o kadar çok cesaret isteyen bir şey ki hala düşünüyorum nasıl böyle bir şey yapabildim diye” şeklinde konuştu.

“YAŞAR KEMAL’İN ESERLERİNİ FİLME ALMAK ÇOK ZOR”

Yaşar Kemal’in eserlerinin sinemaya aktarılmasındaki zorluklara da değinen Türkân Şoray, filmin günümüz teknolojisiyle çekilmesi gerektiğini söyledi. Şoray, “Yaşar Kemal’in eserlerini filme almak gerçekten çok zor. Çukurova’da dağlardaki bir çiçeği, bir otu öyle bir tasvir ediyor ki, onu siz hayalinizde çok başka yaşatıyorsunuz. Sinemaya yansıttığınız zaman insanların o hayallerinde yaşattığını bulması çok zor. Zaten film uyarlamalarında en büyük risk bence bu. Çünkü insan kitapla baş başa kaldığı zaman, o kahramanı başka türlü hayal ediyor, kendi kurduğu dünyasında bulamayabilir. O’nun kurduğu dünya o kadar büyülü ki, onu hangi görüntüyle nasıl verebilirsiniz? İsviçre’de bir takım sergilerde de gösterildi bu film. Ama benim bu filmde utandığım sahneler de oldu. Bu film şimdi çekilmeliydi aslında diyorum. Filmde çocuğun babasının yılan olmasını anlatmak o kadar zordu ki. Bunlar bugün dijital teknolojiyle o kadar güzel yapılıyor ki biz bunu yapamadık” diye kaydetti.

“YAŞAR KEMAL SİNEMAYA ÖNEMLİ ESERLER KAZANDIRDI”

Gazeteci, yazar Atilla Dorsay da Yaşar Kemal’in sinemayla ilişkisini aktardı. Dorsay, “Yaşar Kemal’in sinema ile çok iyi bir ilişkisi vardı. Bence dünyanın en iyi yazarlarından biriydi. Hakkı bilindi mi, hak ettiği ödülleri aldı mı, hatta bırakınız Nobel ödülünü falan, Türkiye’de baş tacı edildi mi? Ölümünde gerektiği biçimde uğurlandı mı? Bütün bunlardan şüpheliyim. Sinemayla ilişkisi sayısız anekdot, sayısız işbirliği içeren çok hoş bir işbirliğidir. Sansürle uğraştığı da doğrudur” dedi.

Yaşar Kemal’in sinemayla ilişkisinin 1950’li yıllarda başladığını söyleyen Atilla Dorsay, yazarın Türk sinemasına önemli eserleri kazandırdığını kaydetti.

ÖZGENTÜRK: BAZI DEĞERLERİ HATIRLAMAK GÜÇ VERİR

Yaşar Kemal gibi bir ismin söyleşiye konu edilmesinin önemine değinen, senarist, yönetmen, köşe yazarı Işıl Özgentürk de “Bu kadar umutsuz bir zamanda özellikle bazı değerleri hatırlamamız bize güç verir. Bunlardan bir tanesi hiç kuşkusuz Yaşar Kemal. Çünkü bir toplum kendi değerlerini andığı müddetçe ayakta kalır. Değerler önemli bir şeydir ve Yaşar Kemal bu ülkenin, dünyanın en değerlilerindendir” diye konuştu.

Yaklaşık iki saat süren “Edebiyattan Sinemaya Yaşar Kemal” konulu söyleşide izleyiciler de Türkân Şoray, Atilla Dorsay ve Işıl Özgentürk’e sorular yöneltti. Keyifli geçen söyleşinin ardından Nilüfer Belediyesi Meclis Üyesi Rahşan Duygu Tursun, konuklara Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey adına teşekkür ederek günün anısına özel tasarım portrelerini armağan etti.

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