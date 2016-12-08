Türk siyasetinin duayen ismi hayatını kaybetti

Eski Bakan ve Meclis Başkanı İsmet Sezgin, 88 yaşında GATA’da çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti.



Türk siyasetinin deneyimli ismi İsmet Sezgin 88 yaşında hayatını kaybetti.

Gülhane Askeri Tıp Akademisi (GATA) yoğun bakım servisinde yaklaşık bir aydır kalp yetmezliği tedavisi gören eski TBMM Başkanı İsmet Sezgin, bu akşam saatlerinde septik şoka bağlı olarak çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’DAN TAZİYE MESAJI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski TBMM Başkanı İsmet Sezgin’in vefatı dolayısıyla ailesine taziyelerini iletti.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Erdoğan, Sezgin’in kızı Seynan Levent ile telefonda görüştü.

Görüşmede, merhumun Türk siyasetinde “İsmet abi” olarak tanındığını vurgulayan Erdoğan’ın, ailenin acısını paylaştığını ifade ettiği belirtildi.

Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına da metanet dilediği kaydedilen Erdoğan’ın, Türkiye’ye yaptığı katkılar nedeniyle Sezgin’in her zaman saygı ve sevgi ile anılacağına işaret ettiği öğrenildi.

İSMET SEZGİN KİMDİR?

Türk siyasetinin “İsmet Abisi” eski Meclis Başkanı İsmet Sezgin hayatını kaybetti.

1928 yılında Aydın’da doğan Sezgin, siyasetle ilgilenmeye öğrencilik yıllarında başladı. Aktif siyaset hayatına adım attığı tarih ise 1952 oldu. Sezgin, 3 yıl sonra Aydın Belediye Başkanı seçildi.

İsmet Sezgin’in siyasi kariyerinde darbeler önemli bir yere sahip.

1960 darbesi sonrasında tutuklanan Sezgin, 12 Mart Muhtırası’nda Türkiye’nin ilk Gençlik ve Spor Bakanı’ydı. 1980’de Maliye Bakanlığı yapan Sezgin, darbenin ardından görevi bırakmak zorunda kaldı.

Sezgin’in uzun siyasi hayatında en önemli yol arkadaşı Süleyman Demirel’di. Demirel’in cumhurbaşkanı seçilmesi, İsmet Sezgin’i de yakından ilgilendirdi.

Doğru Yol Partisi Genel Başkanlığı’na aday olan Sezgin, ancak ikinci turda adaylıktan çekildi.

Tansu Çiller’in DYP Genel Başkanı olmasıyla da 7. Demirel Hükümeti’nde başladığı İçişleri Bakanlığı görevinden istifa etti.

1995 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’na seçilen İsmet Sezgin, daha sonra Demokrat Türkiye Partisi kurucu üyesi oldu.

Sezgin, koalisyon hükümetinde bu defa Milli Savunma Bakanı olarak görev yaptı.

1999 yılında DTP Genel Başkanı olan İsmet Sezgin, 2002 yılında genel başkan görevindeyken aktif siyaseti bıraktığını açıkladı.

Son olarak siyasetteki en yakın yol arkadaşı Süleyman Demirel’in cenazesinde görüntülenmişti.

İsmet Sezgin, bir süredir Ankara Gülhane Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Bölümü’nde yoğun bakımda tedavi altındaydı.

2 kız çocuk babası olan deneyimli siyasetçi, 88 yaşında hayata gözlerini yumdu.

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