Türk Sineması Hindistan’a açılıyor

Türkiye, Hindistan’ın en önemli film festivallerinden olan “Mumbai Film Festivali”nin bu yılki konuğu oluyor. 20-27 Ekim tarihinde Hindistan’ın Mumbai kentinde gerçekleştirilecek olan festivalde, ortak yapımların önünü açmak için ilk adımlar atılacak.

10 Türk filminin izleyiciyle buluşacağı festivale, Türkiye’den Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı, Sinema Genel Müdürü ve Türkiye Yeni Delhi Büyükelçisi’nin yanı sıra; birçok önemli yayıncı, yapımcı, yönetmen, senarist ve oyuncu katılıyor. Organizasyonunu TESİYAP’ın üstlendiği etkinliğin, iki ülke arasında siyasi, ekonomik, sanatsal ve kültürel işbirliği ile dayanışmaya da katkı sağlaması hedefleniyor.

Türkiye, Hindistan’ın en önemli film festivallerinden biri olan ve bu yıl 18.si düzenlenen“Mumbai Film Festivali”ne konuk oluyor.

20-27 Ekim tarihleri arasında Hindistan’ın Mumbai kentinde düzenlenen festival “Konuk Ülke: Türkiye” projesi kapsamında, Türk dizi ve sinema sektörüne kapılarını açıyor.

“Turkish Focus” başlığı altında “Albüm, Annemin Yarası, Gelin, Kar Korsanları, Kış Uykusu, Kor, Mavi Bisiklet, Toz, Unutursam Fısılda ve 8 Saniye” filmlerinin gösterileceği festivalde, Türkiye adına önemli adımların atılması hedefleniyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü’nün desteği ve Türkiye Mumbai Başkonsolosluğu’nun katkılarıyla düzenlenen etkinliğin organizasyonunu “Televizyon ve Sinema Flmleri Yapımcıları Meslek Birliği” (TESİYAP) üstleniyor.

Festival ile eş zamanlı olarak düzenlenecek olan “Türkiye-Hindistan Televizyon ve Sinema Endüstri Forumu” ile iki ülkenin televizyon ve sinema sektörünün yakınlaşması, ortak yapımlarının önünün açılması ve ortak yapım sözleşmesinin yasal zemininin hazırlanması, iki ülke arasında siyasi, ekonomik, sanatsal ve kültürel işbirliği ile dayanışmaya da katkı sağlaması hedefleniyor.

Mumbai Türkiye Başkonsolosluğu’nun ev sahipliğinde Türkiye resepsiyonunun da düzenleneceği festivale; Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Hüseyin Yayman, Sinema Genel Müdürü Erkin Yılmaz, Türkiye Yeni Delhi Büyükelçisi Burak Akçapar, Mumbai Başkonsolosu Erdal Sabri Ergen ile Türkiye’nin önde gelen yapımcılarından Birol Güven, Ali Gündoğdu, Faruk Turgut, Şükrü Avşar, Ömer Atay, ATV ve Kanal D Temsilcileri, Mars Dağıtım Genel Müdürü Ferhat Aslan; Türkiye’nin başarılı yönetmenlerinden Reha Erdem, Çağan Irmak, Ömer Faruk Sorak, Murat Şeker ünlü oyuncular Hazal Kaya, Sarp Levendoğlu ve Kaan Taşaner katılıyor.

Etkinlik kapsamında sinemaseverlerle buluşacak isimler arasında, filmleri festivalde gösterilecek olan yönetmenler Ümit Köreken, Gözde Kural, Faruk Hacıhafızoğlu da yer alıyor.

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