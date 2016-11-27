Türk piyanist gururlandırdı

Fas’ta Prenses Meryem Uluslararası Piyano Yarışması’na katılan Deniz İrem Gür, birinciliği Rus piyanist Evgeni ile paylaştı. Yarışmaya 26 ülkeden 95 piyanist katıldı



Türk piyanist Deniz İrem Gür (22), Fas’ta düzenlenen Prenses Meryem Uluslararası Piyano Yarışması’nda birinci oldu. Başkent Rabat’ta 5. Muhammed Tiyatro Salonu’nda yapılan yarışmanın ödül törenine, Türkiye’nin Rabat Büyükelçisi Ethem Barkan Öz’ün yanı sıra çok sayıda yabancı misyon temsilcisi katıldı. Piyano eğitimine Viyana Müzik ve Sahne Sanatları Üniversitesi’nde devam eden Gür, “Genç Piyanist” dalında birincilik ödülünü Rus piyanist Konnov Evgeni ile paylaştı. Aynı dalda ikinciliği Korkin Mikhail, üçüncülüğü ise Güney Koreli Jungwook Lee ve Faslı Berrada Lina elde etti.

‘BENİM İÇİN BÜYÜK GURUR’

Gür, ödül töreninin ardından yaptığı açıklamada, uluslararası bir yarışmada Türkiye’yi temsil etmesinin kendisi için büyük bir gurur kaynağı olduğunu söyledi. Birincilik ödülü aldığı için çok mutlu olduğunu belirten Gür, “Umarım bu ödüllerin devamı gelir. Bundan sonraki hedefim, ülkemi uluslararası yarışma ve konserlerde en iyi şekilde temsil etmek” dedi. Rabat’ta 1994’ten bu yana iki senede bir yapılan yarışmaya bu yıl 26 ülkeden 95 piyanist katıldı. Dereceye giren piyanistler, ödül töreni öncesi yarışmada seslendirdikleri parçalardan oluşan bir konser verdi. AA

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