Türk öğrenciden müthiş başarı

Facebook’un 2016 İnternet Savunma Ödülü’nü, Ege Üniversitesi (EÜ) Matematik Bölümü Bilgisayar Bilimleri Anabilim Dalı doktora öğrencisi Erdem Alkım ve çalışma arkadaşları kazandı.



Ödül sitesinden yapılan duyuruda, Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Matematik Bölümü Bilgisayar Bilimleri Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Urfat Nuriyev’in doktora öğrencilerinden Erdem Alkım’ın, Centrum Wiskunde & Informatica’dan Leo Ducas, Infineon Technologies AG’den Thomas Pöppelmann ve Radboud Üniversitesinden Peter Schwabe ile ortak yaptığı çalışmayla Facebook tarafından yılda bir düzenlenen 2016 yılı internet savunma ödülünü kazandığı belirtildi.

FARKLI TEMELLERE DAYANAN GÜVENLİK SİSTEMLERİ

Prof. Dr. Nuriyev, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, kuantum bilgisayarlarının üretilmesiyle kullanılan şifreleme yöntemlerinin dayandığı temel problemlerin rahatlıkla çözülebilecek olmasının, bilim insanlarını farklı temellere dayanan güvenlik sistemleri üzerinde çalışmaya sevk ettiğini söyledi.

UYGULAMA VERİMLİLİĞİ İLGİ GÖRMESİNİ SAĞLADI

Alkım’ın çalışma arkadaşlarıyla yaptığı bu çalışmayla internet sitelerindeki “https” öneki ile gösterilen güvenli internet erişimi sisteminin kuantum bilgisayarların üretilmesi sonrasında bile güvenli olarak kullanılmasına olanak sağladığını anlatan Prof. Dr. Nuriyev şöyle konuştu:

“Gerek algoritmanın güvenlik seviyesi gerekse uygulamasının verimliliği bu çalışmanın ilgi görmesine sebep olmuştur. Çalışma ilk olarak Google tarafından kuantum bilgisayarların oluşturulmasından sonraki döneme ön hazırlık amacıyla günümüz güvenlik çözümlerinin yanında kullanılmıştır. Daha sonrasında TOR Projesinin aynı şekilde bu sistemi günümüz sistemleriyle birlikte uygulamasının ardından, akademik bildiri olarak hazırlanan çalışma USENIX Security 2016 konferansına sunulmak üzere kabul edilmiş ve bu konferans sırasında Facebook tarafından internetin daha güvenli bir ortam haline getirilmesinde önemli katkı sağlayan yayınları desteklemek için oluşturduğu ‘Internet Defense Prize’ ödülüne layık görülmüştür.”

Kaynak : Hürriyet

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