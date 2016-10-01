Türk kökenli polis Amerika’da olay oldu

Amerika’da,Türk polis ülkede yaşayan Müslümanların Türklere olan hayranlıklarını ve kedisine gösterilen ilgi ve alakayı gözyaşları içerisinde anlattı. Sosyal medyada olay oldu.



Amerika’da, Türk kökenli bir polisin ülkede yaşayan Müslümanların Türklere olan hayranlıklarını ve kedisine gösterdikleri ilgi ve alakayı gözyaşları içerisinde anlattığı video sosyal medyada en çok izlenenler arasında yer aldı.

MİLYONLARCA KİŞİ İZLEDİ

Amerika’nın Sesi televizyonuna konuşan Türk kökenli polis memuru, ‘Beni gören bütün Müslümanlar ama Arabı ama Endenozyalısı şusu busu’.Elime, ayağıma yapışıyorlar burada ‘siz Türkler..’ diye. Türk olduğumu söylediğim zaman herkes kendince ikramda bulunmaya çalışıyor. Ben burada diğer Arapların diğer Müslümanların nasıl “Sizden Allah razı olsun” dediğini biliyorum. Diyorlar ki, ‘Kuran-ı Kerim çarpsın Allah aşkına, gelin götüreyim ben sizi Somalilerin bir kebap salonu var’. Adam beni her gördüğünde diyor ki “Her gün Cumhurbaşkanın ve sizin için dua ediyorum. Allah razı olsun. Çünkü kendi ülkem için dua etsem diyor sadece kendi ülkeme yetecek. Size ettiğim her dua bütün İslamiyet’e yetecek biliyorum”

Türk kökenli Amerikan polisinin gözyaşları içerisinde anlattığı video sosyal medyada kısa sürede fenomen oldu. Milyonlarca kişi tarafından izlendi.

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