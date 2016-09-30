Türk kızı İsveç’te cesaretiyle kahraman oldu

Sokakta eşi tarafından dövülen kadını kurtararak polisi arayan 13 yaşındaki Selin Fortacı ve arkadaşları İsveç’te kahraman ilan edildi

İsveç’in başkenti Stockholm’da yaşayan 13 yaşındaki Selin Fortacı, okuldan arkadaşlarıyla beraber gösterdiği cesaretle ülkenin Gündemine oturdu. Stocholm’deki arkadaşlarıyla okuldan çıkıp eve giderken bir markete uğradığını ifade eden Fortacı, sokaktan kadın çığlıkları duyunca arkadaşlarıyla beraber dışarı çıktıklarını söyledi. Bir adamın bir kadına vurduğunu gördüklerini paylaşan Fortacı, sokaktaki hiç bir yetişkinin olaya müdehale etmediğini belirtlip, şöyle devam etti:

‘Korkmuştu’

“Arkadaşlarımla koşup yanlarına gittik. Adama önce kibarca yapmamasını söyledik ancak bize küfür edip kadını dövmeye devam etti. Bir arkadaşımla adamı engellemeye, ellerini tutmaya çalıştık. Bizi sert şekilde itti. Biz de onu ittik. Diğer 8 arkadaşım da kadını uzaklaştırdı. Hemen polisi aradım. Kadın çok korkmuştu. Ağlıyordu. Karı-koca mı yoksa sevgililer miydi bilmiyorum. Polis 2 dakikada geldi. O sırada adam olay yerinden kaçtı. Polis, kadını korumaya aldı. Adam gittikten sonra kadın ağlayarak bize sarıldı, ‘Siz olmasaydınız ne olurdu bilmiyorum’ dedi. Teşekkür etti. Olaydan sonra arkadaşlarla fotoğraf çektirdik.”

Stockholm polisinin yaşları 13 ile 15 arasında değişen 9 cesur kızla çektirdiği fotoğrafı Facebook hesabında paylaşması ile, Fortacı ve arkadaşları ülkede kahraman ilan edildi. Olay sırasında hiç korkmadığını paylaşan genç kız, kendi ve arkadaşlarıyla gurur duyduğunu söyleyip, “Büyüyünce dedektif olmak istiyorum” dedi.

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