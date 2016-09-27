Türk kadını güzellik için 150 TL harcıyor
Yıllardır çözülemeyen bir ikilemdir; ‘Dış güzellik mi, iç güzellik mi?’ Medikal estetik ürünleri üreten ilaç firması Allergan’ın 8 bin kadınla yaptığı ‘Küresel Estetik Trendleri’ araştırmasına göre ‘Önemli olan iç güzellik’ inanışı sözden ibaret!
Hem Türk hem de dünya kadınları dış güzelliğe iç güzellikten daha fazla önem veriyor. Türk kadınları dış güzelliğe önem veren ülkeler arasında ilk sırada yer alıyor.
Dış güzellik iç güzellikten önemli
Araştırmaya göre, kadınların yüzde 78’i güzellik deyince “dış güzellik” anlıyor. Güzelliğin “iç güzellik” olduğunu düşünenlerin oranı yüzde 31’de kalıyor. Türkiye’de ise kadınların yüzde 52’si dış güzelliğin, iç güzelliğinden daha önemli olduğuna, yüzde 27’si bunun tam tersine inanıyor. Geri kalan yüzde 21 ise iç ve dış güzellik arasında mükemmel bir dengenin olduğunu düşünüyor.
Türk kadınları en çok
Burnunu yaptırmak istiyor
Araştırmaya göre Türk kadınlarının yüzde 76’sının en büyük endişesi yorgun bir görünüme sahip olmak… Dolgun dudaklar, Türk kadınlarının sahip olmak istedikleri özelliklerin başında geliyor.
“İdeal güzelliğe ulaşmak için yüzünüzün neyini değiştirmek istersiniz?” sorusuna, Türk kadınlarının yüzde 42’si “burun”, yüzde 31 yanaklar ve gözler, yüzde 24’ü çene hattı, yüzde 23’ü dudaklar, yüzde 14’ü çene yanıtını veriyor.
Cilt bakımı için ayda
44 Euro harcıyorlar
Her 5 kadından 4’ü, yaşlanmayla mücadele etmek için düzenli cilt bakımı uyguluyor. Cilt bakımına en çok para harcayan ayda 80 Euro ile Çinliler. Onları ayda 60 Euro ile Güney Koreli, yüzde 45 Euro ile Tayland, ayda 44 Euro (yaklaşık 150 TL) ile Türk kadınları izliyor. 16 ülke arasında cilt bakımı için en az para harcayanlar ayda 17 Euro ile Hollandalı kadınlar.
Yaş arttıkça cilt bakımı için harcanan para miktarı azalıyor. Kadınlar, cilt bakımı için en çok parayı 30-44 yaş arasında harcıyor. 18-29 yaş arası 31 Euro, 30-44 yaş arası 39 Euro, 45-54 yaş arası 37 Euro, 55-65 yaş arası 29 Euro harcanıyor. Cilt bakımında düzenli olarak en çok ürünü Çinliler kullanıyor. Çinliler 5, Türkler ortalama 3 ürün kullanıyor.
En çok düğünlerde
güzel görünmek istiyoruz
Tüm ülkelerde güzel görünme ihtiyacını başta düğün olmak, önemli bir aile toplantısı, önemli bir buluşma, yeni iş-kariyer, yeni bir ilişki, doğum günü ve evlilik yıldönümü gibi özel günler tetikliyor. Türkiye’deki kadınların yüzde 77’si dermal dolguların, 5 önceye göre daha fazla kabul edilebilir olduğunu, yüzde 72’si yüz dolgularının doğal görünebileceğini belirtiyor. Türk kadınlarının yüzde 96’sı dolgu yaptırdığını ya da yaptırabileceğini ifade ediyor. Araştırmaya katılan kadınların yüzde 57’si ise dolguların doğal durabileceğini düşünüyor.
EN BAKIMLI ÜLKELER
Düzenli cildine bakan ülkelerin listesi şöyle:
1. Tayland: Yüzde 96
2. Çin: Yüzde 89
3. İspanya: Yüzde 88
4. Brezilya: Yüzde 86
5. Japonya: Yüzde 85
5. İtalya: Yüzde 85
6. Fransa: Yüzde 83
7. Meksika: Yüzde 82
7. Almanya: Yüzde 82
8. Türkiye: Yüzde 81
8. İngiltere: Yüzde 81
9. ABD: Yüzde 79
10. Avustralya: Yüzde 73
11. Hollanda: Yüzde 72
12. Kanada: Yüzde 70
13. Güney Kore: Yüzde 61
‘DIŞ GÜZELLİK, İÇ GÜZELLİKTEN ÖNEMLİ’
Türkiye: Yüzde 52
Güney Kore: Yüzde 48
Meksika: Yüzde 47
Fransa: Yüzde 47
Brezilya: Yüzde 46
Tayland: Yüzde 44
İtalya: Yüzde 43
Almanya: Yüzde 42
İspanya: Yüzde 41
Japonya: Yüzde 39
‘İÇ GÜZELLİK, DIŞ GÜZELLİKTEN ÖNEMLİ’
Kanada: Yüzde 50
ABD: Yüzde 49
Avustralya: Yüzde 47
Çin: Yüzde 44
Hollanda: Yüzde 44
İngiltere: Yüzde 44
Cilt bakımına en çok para
harcayan ülkeler (ayda)
Çin: 80 Euro
Güney Kore 60 Euro
Tayland: 45 Euro
Türkiye: 44 Euro
Japonya: 37 Euro
İtalya: 37 Euro
İspanya: 33 Euro
ABD: 32 Euro
Brezilya: 32 Euro
Fransa: 32 Euro
Meksika: 32 Euro
Almanya: 25 Euro
İngiltere: 25 Euro
Avustralya: 23 Euro
Kanada: 19 Euro
Hollanda: 17 Euro
Güzellik nedir?
Dış güzellik: Yüzde 78
Görünüş: Yüzde 56
Yüz hatları: Yüzde 36
İç güzellik: Yüzde 31
Genel: Yüzde 5
Güzel görünme ihtiyacını ne tetikliyor?
Tüm ülkelerde güzel görünme ihtiyacını başta düğün olmak üzere özel günler tetikliyor.
1. Düğün
2. Önemli bir aile toplantısı
3. Önemli bir buluşma
4. Yeni iş-kariyer
5. Yeni bir ilişki
6. Doğum günü
7. Evlilik yıldönümü
KADINLAR NEDEN ESTETİK YAPTIRIYOR?
*Kırışıklıklardan kurtulmak için
*Kendilerini daha iyi hissetmek için
*Cilt sarkmaya başladığı için
*Daha çekici ve seksi bir yüz için
*Kendini hissettiği yaştan daha yaşlı gördüğü için
*Kozmetikle istedikleri sonuçları elde edemedikleri için
*Birisi dış görünüşüyle ilgili negatif yorum yaptığı için
*Arkadaşlarından biri estetik yaptırdığı için
*İş başvurularında daha iyi görünmek için
*Bir ünlüden gördüğü için
*Eş baskısı yüzünden
Dolgu yaptırdım/yaptırabilirim
Türkiye: Yüzde 96
Tayland: Yüzde 90
Brezilya: Yüzde 72
Güney Kore: Yüzde 63
İspanya: Yüzde 50
İtalya: Yüzde 38
Çin: Yüzde 37
Fransa: Yüzde 36
Kanada: Yüzde 35
ABD: Yüzde 30
Avustralya: Yüzde 30
Hollanda: Yüzde 29
Almanya: Yüzde 28
İngiltere: Yüzde 21
Japonya: Yüzde 15
İdeal güzelliğe ulaşmak için Türk kadınları yüzünde neyi değiştirmek istiyor?
Yüzde 42: Burun
Yüzde 31: Yanaklar
Yüzde 31: Gözler
Yüzde 24: Çene hattı
Yüzde 23: Dudaklar
Yüzde 14: Çene
Yüzde 12: Hiçbiri
Yüzde 1: Bilmiyorum
Düzenli cilt bakımı uyguluyor musunuz?
EVET-HAYIR
1. Tayland: Yüzde 96-Yüzde 4
2. Çin: Yüzde 89-Yüzde 11
3. İspanya: Yüzde 88-Yüzde 12
4. Brezilya: Yüzde 86-Yüzde 14
5. Japonya: Yüzde 85-Yüzde 15
5. İtalya: Yüzde 85-Yüzde 15
6. Fransa: Yüzde 83-Yüzde 17
7. Meksika: Yüzde 82-Yüzde 18
7. Almanya: Yüzde 82-Yüzde 18
8. Türkiye: Yüzde 81-Yüzde 19
8. İngiltere: Yüzde 81-Yüzde 19
9. ABD: Yüzde 79-Yüzde 21
10. Avustralya: Yüzde 73-Yüzde 27
11. Hollanda: Yüzde 72-Yüzde 28
12. Kanada: Yüzde 70-Yüzde 30
13. Güney Kore: Yüzde 61-Yüzde 39
Cilt bakımında düzenli kullanılan ortalama ürün
Çin: 5.0
Tayland: 4.5
Güney Kore: 4.1
Fransa: 4.0
Meksika: 4.0
Brezilya: 3.9
İtalya: 3.6
Almanya: 3.6
İspanya: 3.6
İngiltere: 3.6
ABD: 3.4
Japonya: 3.3
Avustralya: 3.3
Türkiye: 3.1
Kanada: 3.0
Hollanda: 2.9
Yaşa göre cilt bakımı için harcanan para
Kadınlar en fazla 30-44 yaş arası cilt bakımı için para harcıyor. Yaş arttıkça bakım için harcanan para miktarı azalıyor.
18-29: 31 Euro
30-44: 39 Euro
45-54: 37 Euro
55-65: 29 Euro