Türk kadını güzellik için 150 TL harcıyor

Yıllardır çözülemeyen bir ikilemdir; ‘Dış güzellik mi, iç güzellik mi?’ Medikal estetik ürünleri üreten ilaç firması Allergan’ın 8 bin kadınla yaptığı ‘Küresel Estetik Trendleri’ araştırmasına göre ‘Önemli olan iç güzellik’ inanışı sözden ibaret!

Hem Türk hem de dünya kadınları dış güzelliğe iç güzellikten daha fazla önem veriyor. Türk kadınları dış güzelliğe önem veren ülkeler arasında ilk sırada yer alıyor.

Dış güzellik iç güzellikten önemli

Araştırmaya göre, kadınların yüzde 78’i güzellik deyince “dış güzellik” anlıyor. Güzelliğin “iç güzellik” olduğunu düşünenlerin oranı yüzde 31’de kalıyor. Türkiye’de ise kadınların yüzde 52’si dış güzelliğin, iç güzelliğinden daha önemli olduğuna, yüzde 27’si bunun tam tersine inanıyor. Geri kalan yüzde 21 ise iç ve dış güzellik arasında mükemmel bir dengenin olduğunu düşünüyor.

Türk kadınları en çok

Burnunu yaptırmak istiyor

Araştırmaya göre Türk kadınlarının yüzde 76’sının en büyük endişesi yorgun bir görünüme sahip olmak… Dolgun dudaklar, Türk kadınlarının sahip olmak istedikleri özelliklerin başında geliyor.

“İdeal güzelliğe ulaşmak için yüzünüzün neyini değiştirmek istersiniz?” sorusuna, Türk kadınlarının yüzde 42’si “burun”, yüzde 31 yanaklar ve gözler, yüzde 24’ü çene hattı, yüzde 23’ü dudaklar, yüzde 14’ü çene yanıtını veriyor.

Cilt bakımı için ayda

44 Euro harcıyorlar

Her 5 kadından 4’ü, yaşlanmayla mücadele etmek için düzenli cilt bakımı uyguluyor. Cilt bakımına en çok para harcayan ayda 80 Euro ile Çinliler. Onları ayda 60 Euro ile Güney Koreli, yüzde 45 Euro ile Tayland, ayda 44 Euro (yaklaşık 150 TL) ile Türk kadınları izliyor. 16 ülke arasında cilt bakımı için en az para harcayanlar ayda 17 Euro ile Hollandalı kadınlar.

Yaş arttıkça cilt bakımı için harcanan para miktarı azalıyor. Kadınlar, cilt bakımı için en çok parayı 30-44 yaş arasında harcıyor. 18-29 yaş arası 31 Euro, 30-44 yaş arası 39 Euro, 45-54 yaş arası 37 Euro, 55-65 yaş arası 29 Euro harcanıyor. Cilt bakımında düzenli olarak en çok ürünü Çinliler kullanıyor. Çinliler 5, Türkler ortalama 3 ürün kullanıyor.

En çok düğünlerde

güzel görünmek istiyoruz

Tüm ülkelerde güzel görünme ihtiyacını başta düğün olmak, önemli bir aile toplantısı, önemli bir buluşma, yeni iş-kariyer, yeni bir ilişki, doğum günü ve evlilik yıldönümü gibi özel günler tetikliyor. Türkiye’deki kadınların yüzde 77’si dermal dolguların, 5 önceye göre daha fazla kabul edilebilir olduğunu, yüzde 72’si yüz dolgularının doğal görünebileceğini belirtiyor. Türk kadınlarının yüzde 96’sı dolgu yaptırdığını ya da yaptırabileceğini ifade ediyor. Araştırmaya katılan kadınların yüzde 57’si ise dolguların doğal durabileceğini düşünüyor.

EN BAKIMLI ÜLKELER

Düzenli cildine bakan ülkelerin listesi şöyle:

1. Tayland: Yüzde 96

2. Çin: Yüzde 89

3. İspanya: Yüzde 88

4. Brezilya: Yüzde 86

5. Japonya: Yüzde 85

5. İtalya: Yüzde 85

6. Fransa: Yüzde 83

7. Meksika: Yüzde 82

7. Almanya: Yüzde 82

8. Türkiye: Yüzde 81

8. İngiltere: Yüzde 81

9. ABD: Yüzde 79

10. Avustralya: Yüzde 73

11. Hollanda: Yüzde 72

12. Kanada: Yüzde 70

13. Güney Kore: Yüzde 61

‘DIŞ GÜZELLİK, İÇ GÜZELLİKTEN ÖNEMLİ’

Türkiye: Yüzde 52

Güney Kore: Yüzde 48

Meksika: Yüzde 47

Fransa: Yüzde 47

Brezilya: Yüzde 46

Tayland: Yüzde 44

İtalya: Yüzde 43

Almanya: Yüzde 42

İspanya: Yüzde 41

Japonya: Yüzde 39

‘İÇ GÜZELLİK, DIŞ GÜZELLİKTEN ÖNEMLİ’

Kanada: Yüzde 50

ABD: Yüzde 49

Avustralya: Yüzde 47

Çin: Yüzde 44

Hollanda: Yüzde 44

İngiltere: Yüzde 44

Cilt bakımına en çok para

harcayan ülkeler (ayda)

Çin: 80 Euro

Güney Kore 60 Euro

Tayland: 45 Euro

Türkiye: 44 Euro

Japonya: 37 Euro

İtalya: 37 Euro

İspanya: 33 Euro

ABD: 32 Euro

Brezilya: 32 Euro

Fransa: 32 Euro

Meksika: 32 Euro

Almanya: 25 Euro

İngiltere: 25 Euro

Avustralya: 23 Euro

Kanada: 19 Euro

Hollanda: 17 Euro

Güzellik nedir?

Dış güzellik: Yüzde 78

Görünüş: Yüzde 56

Yüz hatları: Yüzde 36

İç güzellik: Yüzde 31

Genel: Yüzde 5

Güzel görünme ihtiyacını ne tetikliyor?

Tüm ülkelerde güzel görünme ihtiyacını başta düğün olmak üzere özel günler tetikliyor.

1. Düğün

2. Önemli bir aile toplantısı

3. Önemli bir buluşma

4. Yeni iş-kariyer

5. Yeni bir ilişki

6. Doğum günü

7. Evlilik yıldönümü

KADINLAR NEDEN ESTETİK YAPTIRIYOR?

*Kırışıklıklardan kurtulmak için

*Kendilerini daha iyi hissetmek için

*Cilt sarkmaya başladığı için

*Daha çekici ve seksi bir yüz için

*Kendini hissettiği yaştan daha yaşlı gördüğü için

*Kozmetikle istedikleri sonuçları elde edemedikleri için

*Birisi dış görünüşüyle ilgili negatif yorum yaptığı için

*Arkadaşlarından biri estetik yaptırdığı için

*İş başvurularında daha iyi görünmek için

*Bir ünlüden gördüğü için

*Eş baskısı yüzünden

Dolgu yaptırdım/yaptırabilirim

Türkiye: Yüzde 96

Tayland: Yüzde 90

Brezilya: Yüzde 72

Güney Kore: Yüzde 63

İspanya: Yüzde 50

İtalya: Yüzde 38

Çin: Yüzde 37

Fransa: Yüzde 36

Kanada: Yüzde 35

ABD: Yüzde 30

Avustralya: Yüzde 30

Hollanda: Yüzde 29

Almanya: Yüzde 28

İngiltere: Yüzde 21

Japonya: Yüzde 15

İdeal güzelliğe ulaşmak için Türk kadınları yüzünde neyi değiştirmek istiyor?

Yüzde 42: Burun

Yüzde 31: Yanaklar

Yüzde 31: Gözler

Yüzde 24: Çene hattı

Yüzde 23: Dudaklar

Yüzde 14: Çene

Yüzde 12: Hiçbiri

Yüzde 1: Bilmiyorum

Düzenli cilt bakımı uyguluyor musunuz?

EVET-HAYIR

1. Tayland: Yüzde 96-Yüzde 4

2. Çin: Yüzde 89-Yüzde 11

3. İspanya: Yüzde 88-Yüzde 12

4. Brezilya: Yüzde 86-Yüzde 14

5. Japonya: Yüzde 85-Yüzde 15

5. İtalya: Yüzde 85-Yüzde 15

6. Fransa: Yüzde 83-Yüzde 17

7. Meksika: Yüzde 82-Yüzde 18

7. Almanya: Yüzde 82-Yüzde 18

8. Türkiye: Yüzde 81-Yüzde 19

8. İngiltere: Yüzde 81-Yüzde 19

9. ABD: Yüzde 79-Yüzde 21

10. Avustralya: Yüzde 73-Yüzde 27

11. Hollanda: Yüzde 72-Yüzde 28

12. Kanada: Yüzde 70-Yüzde 30

13. Güney Kore: Yüzde 61-Yüzde 39

Cilt bakımında düzenli kullanılan ortalama ürün

Çin: 5.0

Tayland: 4.5

Güney Kore: 4.1

Fransa: 4.0

Meksika: 4.0

Brezilya: 3.9

İtalya: 3.6

Almanya: 3.6

İspanya: 3.6

İngiltere: 3.6

ABD: 3.4

Japonya: 3.3

Avustralya: 3.3

Türkiye: 3.1

Kanada: 3.0

Hollanda: 2.9

Yaşa göre cilt bakımı için harcanan para

Kadınlar en fazla 30-44 yaş arası cilt bakımı için para harcıyor. Yaş arttıkça bakım için harcanan para miktarı azalıyor.

18-29: 31 Euro

30-44: 39 Euro

45-54: 37 Euro

55-65: 29 Euro

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