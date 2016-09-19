Türk iş adamı Amerika’da vahşice öldürüldü

ABD’nin New York şehrinde Türk iş adamı Kayhan Som, beyzbol sopalı saldırı sonucu girdiği komadan çıkamayarak hayatını kaybetti.



ABD’nin New York şehrinde Türk işadamı Kayhan Som (56), beyzbol sopalı saldırı sonucu girdiği komadan çıkamadı. Som, geçen hafta Manhattan’dan Whitestone semtindeki evine giderken, tuvalet ihtiyacı nedeniyle evine 5 dakika mesafede, şoförüne otomobili sağa çekmesini söyledi.

SOPAYLA KAFASINA VURDULAR

Ancak Som’u, ihtiyacını bahçesinde giderdiği evin sahibi fark etti. İkili arasındaki kavga ayrılsa da Som, yüzündeki darbe izlerini fark edince geri döndü. Onu gören Amerikalı, beyzbol sopası ile Som’un kafasına vurdu. Queens Memorial Hastanesi’nde bir hafta komada kalan Som kurtarılamadı. Geçtiğimiz salı New York’ta defnedilen Som’un katil zanlısı ise yargılanmak üzere kefaletle serbest bırakıldı.

YARDIMSEVERLİĞİ İLE TANINIYORDU

Yaklaşık 30 yıldır ABD’de yaşayan, ailesi eski ilaç sanayicisi Kayhan Som, hayırseverliği ve renkli kişiliği ile tanınıyordu. Kayhan ve Peri Som çiftinin 8 yaşında, Derek Han adlı bir çocukları bunuyordu.

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