Türk Hava Kuvvetleri Bandosu mütareke için çaldı

Mudanya Mütarekesi’nin imzalanışının 94’üncü yıldönümü kapsamında Mudanya’da sahne alan Türk Hava Kuvvetleri Bandosu Mudanyalıların beğenisini kazandı.

Mudanya Belediyesi’nin Mudanya Mütarekesi’nin imzalanışının 94’üncü yıldönümü etkinlikleri büyük bir coşkuyla başladı. Mütareke Meydanı’nda düzenlenen etkinliklerin ilk günün de sahne alan Türk Hava Kuvvetleri (THK) Bandosu verdiği konserle Mudanyalıların beğenisini kazandı. Mudanya Belediyesi Halk Dansları Toplulukları Mudanya Güneşi ve Master Grup ile Romanya Mecidiye ve KKTC Beyarmudu Belediyeleri Halk Dansları ekiplerinin gösterilerini sahnelediği kutlama etkinliklerine Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, Beyarmudu Belediye Başkanı İlker Edip’in yanı sıra Mecidiye Belediye yetkilileri, Mudanya Belediye Başkan Yardımcısı Akın Poroy, belediye meclis üyeleri ve Mudanyalılar katıldı.

“MÜTAREKE’DE, LOZAN’DA ZAFERDİR”

Mütareke ve Lozan’ın bir zafer olduğuna vurgu yapan Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, “Kurtuluş Savaşı’nı kazandıysak, Mudanya Mütarekesi de, Lozan da zaferdir” dedi. Mudanya Mütarekesi’ni her yıl görkemli bir şekilde kutladıklarının altını çizen Türkyılmaz, “Bu değerimize sahip çıkmak zorundayız. Geçmişimizi bilemezsek, geleceğimizi kuramayız. Bu ülkenin her karesinde her karışında demokrasiyi, barışı ve özgürlüğü sağlamak zorundayız” dedi. KKTC Beyarmudu Belediye Başkanı İlker Edip ise, “Bizler Mudanya’yı ikinci vatanımız olarak kabul ettik. Barışın ve Kardeşliğin Başkenti Mudanya’da olmaktan çok mutluyuz. Bizlerde Kıbrıs’ta barış, kardeşlik ve mutluluk istiyoruz” temennisinde bulundu.

THK BANDOSU BEĞENİ KAZANDI

Mudanya Mütarekesi’nin imzalanışının 94’üncü yıldönümü etkinliklerinde özel olarak sahne alan THK Bandosu verdikleri konserle Mudanyalıların beğenisini kazandı. Birbirinden güzel marşları Mudanya Mütarekesi için seslendiren bando, gösterdikleri performansla Mudanyalılardan büyük alkış aldı. Şiirler ve fotoğraflarla desteklenen konser sonunda Mudanya Belediye Başkan Yardımcısı Akın Poroy ile belediye meclis üyesi Servet Usta, bando şefi ve solistlere hediyeler vererek teşekkür etti.

Share this story:

Facebook

Twitter

Pinterest

E-Mail