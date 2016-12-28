Türk Halk Müziği Korosu’ndan türkü ziyafeti

Nilüfer Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu, düzenlediği Yeni Yıl Konseri ile sanatseverleri mest etti. Halk müziğinin sevilen eserlerini seslendiren koro ayakta alkışlandı.

Nilüfer Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu, artık geleneksel hale gelen Yeni Yıl Konseri ile türkü sevenlerin karşısındaydı. Nâzım Hikmet Kültürevi’nde düzenlenen Yeni Yıl Konseri’ne halk müziği tutkunları büyük ilgi gösterdi. Şef Yaşar Kemal Alim yönetimindeki koro, halk müziğinin sevilen eserlerini seslendirdi. Gecede koristler de solo söyledikleri parçalarla büyük alkış aldı.

Anadolu’nun dört bir yöresinden türküler seslendiren koro, katılımcılara güzel bir gece yaşattı. Unutulmaz konser için Nilüfer Belediyesi Başkan Danışmanı Dr. Sibel Özer, Şef Yaşar Kemal Alim ve koro üyelerine çiçek vererek teşekkür etti.

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