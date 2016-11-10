Türk basını, Ulu Önder’in vefatını 78 yıl önce böyle gördü

Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatından ardından 11 Kasım 1938 günü yayınlanan gazeteler, ünlü araştırmacı Taha Toros’un arşivinden gün yüzüne çıktı



‘Arşiv Adam’ olarak bilinen ünlü araştırmacı-yazar Taha Toros’un arşivinden, Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatından sonra yayınlanan gazetelere ilişkin çok önemli arşiv gün yüzüne çıkarıldı. Ulu Önder Atatürk’ün vefatından defnedildiği tarihe kadar olan gazeteleri biriktiren Taha Toros’un bu önemli arşivi özel bir üniversitenin kütüphanesinde dijital ortama taşındı. 26 Ocak 2012’de hayatını kaybeden ünlü araştırmacının, 100 yıllık hayatı boyunca titizlikle biriktirdiği belgelerden oluşan arşivin, araştırmacıların hizmetine sunulacağı açıklandı.

Binlerce fotoğraf, resim, kişisel not, kupür, mektup, kartpostal ve belgenin yanı sıra çok sayıda Osmanlıca ve Türkçe kitaptan oluşan değerli arşiv içerisinde Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının ardından yayınlanan çok sayıda gazete arşivi de yer alıyor. Üniversite, arşivi Mustafa Kemal Atatürk’ün 78’inci ölüm yıl dönümü nedeniyle dijital ortama taşıdı.

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