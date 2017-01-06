Türk astrofizikçiden büyük keşif

Türk astrofizikçi Burçin Mutlu Pakdil ve ekip arkadaşları, Dünya’ya yaklaşık 359 milyon ışık yılı uzaklıkta olan bir galaksi keşfetti.



ABD’de Minnesota Duluth Üniversitesi’nde doktora öğrencisi olan Pakdil ve çalışma arkadaşları, daha önce gözlemlenmemiş ve eşine çok az rastlanan bir çift halkalı galaksi keşfetti.

“PGC 1000714” ismi verilen ve artık bilim çevrelerinde “Burçin’in Galaksisi” olarak adlandırılacak olan ‘hoag’ tipi galaksi, Minnesota Duluth Üniversitesi ile Kuzey Carolina Doğal Bilimler Müzesi’ndeki bilim insanları tarafından keşfedildi.

Mutlu ve birlikte çalıştığı ekip, sadece Güney Yarım Küre üzerinde kolayca gözlemlenebilen galaksinin görüntülerine, Şili dağlarında kullandıkları geniş çaplı teleskop sayesinde ulaştı. Bu görüntüler, galaksinin iki ana özelliğinin (dış halka ve merkez gövde) yaşlarını belirlemek için kullanıldı.

Hoag tipi galaksiler, dairesel bir halka ile çevrili yuvarlak çekirdeklerdir ve gözle görülür şekilde onları birbirine bağlayan hiçbir şey yoktur. Gözlemlenen galaksilerin büyük çoğunluğu kendi galeksimiz Samanyolu gibi disk şeklindedir. Sıradışı görünüşlere sahip olan galaksiler, gök bilimcilere galaksilerin nasıl oluştuğu ve değiştiği konusunda eşsiz bilgiler vermektedir.

Mutlu da “Gözlemlenebilen galaksilerin yüzde 0.1’inden dahi azı, hoag tipi galaksidir” ifadesini kullandı.

Share this story:

Facebook

Twitter

Pinterest

E-Mail