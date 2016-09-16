Tunceli’de görevden alınan öğretmenler ile ilgili flaş gelişme!

CHP Tunceli Milletvekili Gürsel Erol, terör örgütüyle bağlantıları oldukları gerekçesiyle Tunceli’de görevden alınan 418 öğretmenle ilgili Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz’ın, büyük bir bölümünün görevine iade edileceğini söylediğini ifade etti.



Tunceli’de terör örgütüyle ilişkileri oldukları iddasıyla 418 öğretmen ve 86 milli eğitimpersoneli açığa alınması ardından CHP Milletvekili Gürsel Erol, öğretmen ve personelin görevlerine iade edilmesi için Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz ile görüştüğünü söyledi.

Erol, Bakan Yılmaz’ın öğretmenlerin büyük bölümünün göreve iade edileceğini söylediğini anlatırken şöyle konuştu:

“Tunceli’de 418 öğretmen ve 86 milli eğitim personelinin görevden alınmasından sonra konuyu bizzat Milli Eğitim Bakanımızla görüştüm. Tunceli’ye büyük bir haksızlık yapıldığını söyledim. Sayın Milli Eğitim Bakanı Tunceli’de görevden alınan öğretmenler ile ilgili bizzat ilgileneceğini yapılan haksızlık varsa düzeltileceğini ve bakan yardımcısına talimat verdiğini ifade etti. Bakan yardımcısının konu üzerinde titizlikle çalışarak haksızlığa uğrayanları görevine iade edileceğini söyledi. Bu hafta içinde Milli Eğitim Bakan Yardımcısı ile tekrar görüştük. Pazartesi günü görevden alınan 418 öğretmenin büyük bölümünün görevine iade edileceğini ancak hakkında ihbar, şikayet ve çeşitli deliler bulunan bazı öğretmenlerin soruşturmalarının devam edeceğini, özellikle öğretmenlerin görevden alınmasında en büyük gerekçe olan 29 Aralık’ta düzenlenen eyleme katılanların büyük bölümü görevlerine iade edileceği tarafıma söyledi. Milli Eğitim Bakanımız zaten Tunceli üzerinde daha hassas davranacaklarını özellikle belirtti. Bugün bile göreve iade edilecek öğretmenlerin belirlenmesi için çalışma yapılıyor ve bakanlıktan bana verilen bilgi, Tunceli’de görevden alınan öğretmenlerin büyük bölümünün pazartesi göreve iade edilecek.”

SOSYAL MEDYA HESABINDA PAYLAŞTI

CHP’li Erol, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz ile yaptığı görüşmenin ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları yazdı:

“Tunceli’de açığa alınan öğretmenlerimizin ve memurlarımızın mağduriyetlerini gidermek amacıyla,soruşturması bitenlerin ataması yarın yapılacak olup, Pazartesi görevleri başında olacaklardır.Gerçek mağdurların haklarını aramak ve bir kişi kalsa dahi onun mücadelesini vermeye, Tunceli’deki bazı siyasi parti ve sendikaların engellemelerine rağmen takipçisi olacağım.”

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