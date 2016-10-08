Tüm parasını dolandırıcılara kaptırdı

AYDIN’da telefonda kendisini polis olarak tanıtıp aynı saatlerde iki kadını dolandırmak isteyen İsa İ., polis tarafından suçüstü yakalanıp tutuklandı.



Aydın’da yalnız yaşayan 67 yaşındaki Gülay Çineli’yi telefonla arayan bir kişi, kendisini polis olarak tanıtarak banka hesabından terör örgütüne para yatırıldığını, tüm parasına el konulacağını ve parasını çekmesini istedi. Bu kişi, paraları almak için eve polis göndereceğini söyledi.

Gülay Çineli’nin olayı anlattığı kızı, polise haber verdi. Harekete geçen polis ekipleri, Çineli’nin evinin önünde önlem aldı. Bir süre sonra olay yerine gelen İsa İ., elindeki kağıda yazdığı adresi, önlem alan sivil polislere sorduktan sonra Gülay Çineli’nin kapı ziline basınca gözaltına alındı. İsa İ.’nin yapılan üst aramasında, bin 390 dolar ile 230 lira ele geçirildi. İsa İ. ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

TÜM BİRİKİMİNİ DOLANDIRICILARA KAPTIRIYORDU

Dolandırılmaktan son anda kurtulan Gülay Çineli, “Bankaya giderek birikimim olan 60 bin lirayı çekerek eve geldim, evde bulunan bileziklerim ve takılarımı bir poşete koyarak korku içinde beklemeye başladım. O sırada polisler gelmiş, benden paraları ve altınları almaya gelen dolandırıcıyı yakalamış. Ben dolandırılmak üzere olduğumu emniyette öğrendim” dedi.

GÜVEN TİMLERİNİN DİKKATİNDEN KAÇMADI

Güven timleri, aynı saatlerde Sevgi Yolu’nda bulunan bir banka şubesinden para çeken bir kadının tedirgin hareketler sergilediğini fark etti. Kendisine dolandırılabileceğini söyleyen güven timlerinin polis olduğunu inanmayan Aysel Toptimur adlı kadın, resmi ekiplerin gelmesiyle ikna oldu. Aysel Toptimur, kendisini telefonda polis olarak tanıtan kişiye bin 390 dolar verdiğini, hesabında bulunan 4 bin 770 lirayı da çekip vermek için bankaya geldiğini söyledi. Aysel Toptimur’ın telefonda konuştuğu kişinin de İsa İ. olduğu belirlendi.

Tohtimur’un parası iade edilirken, İsa İ., işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

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