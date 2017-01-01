Tüm dünyadan destek mesajı yağdı

Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a taziyelerini iletip, “Ortak görevimiz teröre kararlı şekilde cevap vermektir” dedi. ABD’den Almanya’ya, Katar’dan Meksika’ya kadar dünyanın dört bir yanından de destek mesajları geldi

2017 yılının ilk saatlerinde yaşanan Ortaköy’deki terör saldırısına, dünyanın dört bir yanından kınama mesajı yağdı.

ABD Başkanı Barack Obama, masum insanların hayatını kaybetmesinden üzüntü duyduğunu belirtirken, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Ned Price ise “Terörün her türlüsüne karşı müttefik Türkiye ile dayanışma halinde olduklarını” vurguladı. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mark Toner de, “Bu tür saldırılar, sadece Türkiye hükümetiyle teröre karşı mücadelede birlikte çalışma kararlılığımızı artırmaktadır” açıklamasını yaptı.

?PAPA: ÇOK ÜZGÜNÜM

Papa Francis, Vatikan’da yaptığı konuşmada, saldırıdan duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İstanbul Ortaköy’de düzenlenen terör saldırısı nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan’a taziye mesajı gönderdi. Kremlin’in resmi internet sitesinde yayımlanan mesajında da Putin, “Yeni yıl kutlamalarında masum sivilleri öldürmekten daha kötü bir suç olabileceğini düşünemiyorum. Fakat insani değerler teröristlere tamamen yabancı bir kavram. Ortak görevimiz terör saldırılarına kararlı şeklide cevap vermektir” ifadelerini kullandı.

NATO VE AB’DEN DESTEK…

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, “2017, İstanbul’da trajik başlangıç. Kalbim, yeni yılı kutlayan insanlara yönelik saldırıdan etkilenenler ve Türk halkıyla” derken, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini de Türkiye’ye destek açıklaması yaptı. Avrupa Parlamentosu Başkanı Martin Schulz, AP Türkiye Raportörü Kati Piri ve Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Jagland da birer taziye mesajı yayımladı.

İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson Twitter adresinden yaptığı açıklamada, “İstanbul’da bir gece kulübüne düzenlenen alçakça terör saldırısının ardından düşüncelerimiz Türkiye ile birliktedir. Türk dostlarımızla omuz omuza duruyoruz” ifadelerini kullandı.

Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande yaptığı yazılı açıklamada saldırıyı kınadı, “Fransa, bu olay karşısında Türkiye’yle dayanışma içindedir ve müttefikleriyle bu belaya karşı mücadelesini acımasızca sürdürecektir” dedi.

?MERKEL’DEN MESAJ…

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a bir taziye mesajı gönderen Almanya Başbakanı Merkel de, “Bu saldırıyı kınıyor ve taziyelerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı.

Belçika, Avusturya, İsveç, Yunanistan, Pakistan, Azerbaycan, Çin, İran, Kanada, Meksika, İsrail ve Katar’dan da benzer destek mesajları geldi.

DÜNYA BASINI PARİS’E BENZETTİ

Ortaköy’deki terör eylemi dünya basınının da manşetlerindeydi. Rusya merkezli Sputnik haber portalı ve diğer medya kuruluşları, hain saldırıyı, 89 kişinin öldüğü Fransa-Paris ve 50 kişinin öldüğüABD-Orlando saldırılarına benzeti. Dünya basını “İstanbul’da gece kulübüne saldırı” başlığıyla verdiği haberlerde saldırganın güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerini yayımladı.

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