TÜDER’den kredi kartı uyarısı

Tüketiciler Derneği (TÜDER) Genel Başkanı Levent Küçük, yıl sonuna yaklaşılırken kredi kartlarında biriken puanların para karşılıklarının kullanılması gerektiğini, aksi takdirde dönemsel olan bunların silineceğini belirtti.

Küçük, bankaların kredi kartlarını cazip kılmak için alışveriş sonrası puan uygulaması yaptığını, bu puanların para karşılığı kullanılmasının belli bir süreye tabi olduğunu söyledi.

Tüketicilerin yılın son ayında kredi kartlarındaki puanları kontrol etmelerini öneren Küçük, “Bazı tüketicilerimiz kredi kartlarında paraya dönüşecek paranın varlığından habersiz. Bu vatandaşlarımız bilinçli tüketici olarak paralarının olup olmadığını kontrol etsin. Daha önce puan karşılığı paralarını kullanamadıkları gerekçesiyle tüketicilerden çok sayıda şikayet aldık.” dedi.

Kredi kartlarındaki puanların kullanımlarının dönemsel olduğunun altını çizen Küçük, şöyle konuştu:

“Vatandaşlarımız puan karşılığı kazandıkları paraları mutlaka kullansın. Aksi takdirde dönemsellik içerdiği için silinecek. Bu konuda tüketicilerimizi duyarlı olmaya çağırıyorum. Kredi kartlarının bilinçli kullanılması konusunda birçok kez uyarılarda bulunduk. Bu uyarıları tekrarlayarak gerektiği kadar kullanım ve alışveriş sonrası mutlaka fatura almalarını söylüyoruz.”

Türkiye’de yaklaşık 57 milyon kredi kartı bulunduğuna işaret eden Küçük, “Bunların yüzde 10’u bu puanlardan yararlanamasa ve her birinde 20 lira olsa ciddi bir kayıp söz konusu oluyor. Tüketicilerimiz bunu ihmal etmesinler. Bazen günlük işlerimizin yoğunluğundan ve meblağ azlığından umursamayabiliyoruz. Bunu kolaylıkla yapabilir ve kaybı engelleyebilir.” ifadelerini kullandı.

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