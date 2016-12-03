TÜDER’den kredi kartı uyarısı
03 Aralık 2016  //  By:   //  Ekonomi, Tüm Haberler, Tüm Manşetler, Türkiye  //  No Comment

Tüketiciler Derneği (TÜDER) Genel Başkanı Levent Küçük, yıl sonuna yaklaşılırken kredi kartlarında biriken puanların para karşılıklarının kullanılması gerektiğini, aksi takdirde dönemsel olan bunların silineceğini belirtti.

Küçük, bankaların kredi kartlarını cazip kılmak için  alışveriş sonrası puan uygulaması yaptığını, bu puanların para karşılığı  kullanılmasının belli bir süreye tabi olduğunu söyledi.

Tüketicilerin yılın son ayında kredi kartlarındaki puanları kontrol  etmelerini öneren Küçük, “Bazı tüketicilerimiz kredi kartlarında paraya dönüşecek  paranın varlığından habersiz. Bu vatandaşlarımız bilinçli tüketici olarak  paralarının olup olmadığını kontrol etsin. Daha önce puan karşılığı paralarını  kullanamadıkları gerekçesiyle tüketicilerden çok sayıda şikayet aldık.” dedi.

Kredi kartlarındaki puanların kullanımlarının dönemsel olduğunun  altını çizen Küçük, şöyle konuştu:

“Vatandaşlarımız puan karşılığı kazandıkları paraları mutlaka  kullansın. Aksi takdirde dönemsellik içerdiği için silinecek. Bu konuda  tüketicilerimizi duyarlı olmaya çağırıyorum. Kredi kartlarının bilinçli  kullanılması konusunda birçok kez uyarılarda bulunduk. Bu uyarıları tekrarlayarak  gerektiği kadar kullanım ve alışveriş sonrası mutlaka fatura almalarını  söylüyoruz.”

Türkiye’de yaklaşık 57 milyon kredi kartı bulunduğuna işaret eden  Küçük, “Bunların yüzde 10’u bu puanlardan yararlanamasa ve her birinde 20 lira  olsa ciddi bir kayıp söz konusu oluyor. Tüketicilerimiz bunu ihmal etmesinler.  Bazen günlük işlerimizin yoğunluğundan ve meblağ azlığından umursamayabiliyoruz.  Bunu kolaylıkla yapabilir ve kaybı engelleyebilir.” ifadelerini kullandı.

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