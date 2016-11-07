TSK’dan 10 Kasım açıklaması

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), 10 Kasım Perşembe günü Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 78’inci ölüm yılında 1881 dilek balonunun Anıtkabir’de gökyüzüne bırakılacağını açıkladı.



TSK’dan yapılan açıklamada, “Ebedî Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 78’inci ölüm yıl dönümünde gönüllerde hiç ölmediğinin; Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin, ülkesinin, bayrağının ve milletinin hizmetinde olduğunun bir kez daha vurgulanması amacıyla Genelkurmay Başkanı ve Kuvvet Komutanlarının katılımıyla Anıtkabir Komutanlığında 10 Kasım 2016 saat 15.00’te -Ata’nın Huzurunda Ordu Millet El Ele- temalı bir faaliyet icra edilecektir” denildi.

Açıklamada, “Faaliyet esnasında Genelkurmay Başkanı öncülüğünde 1881 çift kırmızı ve beyaz dilek balonu Anıtkabir ziyaretçileri, şehit, gazi aileleri ve Türk Silahlı Kuvvetleri personeli tarafından gökyüzüne bırakılacaktır. Tüm halkımızı davet ediyoruz” ifadesi kullanıldı.

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