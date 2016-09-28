TSK, FETÖ’den temizleniyor

TSK’ya sızmış FETÖ üyelerinden 4 bin 545’i ihraç edildi ancak ‘devede kulak’ olarak görülen bu sayı önümüzdeki günlerde katlanarak artabilir. Kurulacak komisyonlar, orduda yakın tarihin en kapsamlı tahkikatına imza atacak. Sınavlar, terfiler, ödüller, kurslar mercek altında. FETÖ üyesi olduğundan şüphelenilen her personel detaylı incelemeye alınacak



15 Temmuz FETÖ darbe girişiminin ardından Türk Silahlı Kuvvetleri’nden (TSK) ihraç edilen personel sayısı 4 bin 545 kişi oldu. Ancak TSK içinde onlarca yıldır kadrolaşan FETÖ’nün elemanları orduda halen mevcut durumda. Bu nedenle TSK’da varlığını sürdüren haşhaşilere yönelik etkin bir soruşturma yürütülecek. TSK içindeki FETÖ yapılanmasına dair çalışmaların, OHAL kararnamesiyle hayata geçirilen ve kamu kurumlarında başlatılan ‘komisyonlar sistemi’ ile işletilmesi planlanıyor.Cumhurbaşkanlığı direktifi ile Milli Savunma Bakanlığı tarafından oluşturulacak komisyonlar, TSK’da görev yapan FETÖ üyelerini belirlemek için istihbarat birimleriyle koordineli hareket edecek. Komisyonlar doğru tespitlere ulaşabilmek için, TSK içinde sicil, terfi, kadrolaşma konusunda profesyonel personelin katkısına da başvuracak. Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde bu doğrultuda kurulan komisyonlardan ilki, askeri yargıya yönelik ihraçları geçtiğimiz günlerde gerçekleştirmişti.

‘ARİ’ İNCELEME DEVREDE

Komisyonların öncelikli olarak FETÖ’nün yoğun sızma faaliyetleri uyguladığı dönemleri mercek altına alması planlanıyor. Bu doğrultuda FETÖ’nün, ‘orduyu tamamen ele geçirmek’ için özellikle 2010 yılından sonra ‘ari yapılanma’ oluşturmak istediğine işaret ediliyor. Kaynaklar, harp okullarından 1990 sonrası mezun olmuş kurmay subaylar, komutanlık ve karargah Subaylığı öğrenimini 2007 yılı ve sonrasında görmüş subaylar, 2012, 2013, 2014, 2015 nasıplı tüm muvazzaf ve sözleşmeli subayların detaylı olarak araştırılması gerektiğini belirtiyor.

BAŞKA YÖNTEMLER MASADA

Halen FETÖ’ye yönelik sürdürülen mücadele yöntemleri kapsamında ‘Bank Asyahesabı’, ‘çocuğunu FETÖ okullarına gönderme’, ‘telefon kayıtlarından özel irtibat’ gibi ayrıntılara bakılırken, FETÖ’ye dair bu emarelere TSK’da hiçbir şekilde rastlanamayacağı vurgulanıyor. TSK’ya sızma yolunda dikkat çekmemek için her türlü yöntemi kullanan FETÖ için farklı inceleme yöntemlerine başvurulacak. Bu doğrultuda öncelikle, geçmişte yapılan sınavlar ayrıntılı olarak masaya yatırılacak. ‘Kopya’, ‘şüpheli yanıt benzerlikleri’ gibi KPSS incelemelerine konu olan tüm detaylar Askeri Lise, Harp Okulları ve Harp Akademileri sınavları ve sonuçlarına dair de masaya yatırılacak. Bu incelemeler sırasında hakkında yoğun şüphe bulunanlara, diğer kamu kurumlarında olduğu gibi görevden el çektirme gibi uygulamalara gidilmesi planlanıyor. Çalışmaların ardından büyük miktarda açığa almalar bekleniyor. Açığa alınan personelden ‘itirafçı’ olmak isteyenler için ise çeşitli tedbirler üzerinde çalışıldığı öğrenildi.

Ödüller mercek altında

FETÖ’nün ‘ari yapı’ oluşturma çabasına girdiği dönemler ağırlıklı olmak üzere geçmişe yönelik olarak verilen sicil ve terfiler, takdir ve ödüller, yabancı dil notları, idari tahkikat kursları, Fiziki Yeterlilik Değerlendirme Testi (FYDT) gibi kursları görmüş askeri personelin hem yurtdışı eğitim faaliyetleri hem de daimi görevleri gözden geçirilecek.

Aileye de bakılacak

FETÖ’nün örgüt içi evlilik yapmalarından hareketle şüpheli personelin aileleri de incelemeye dahil edildi. Yine özellikle son 10 yıl içinde TSK bünyesinde yapılan kanun, yönerge ve yönetmelikler masaya yatırılacak. Bunlardan FETÖ yapılanmasına hizmet ettiği, FETÖ kadrolaşmasına yasal zemin sağladığı düşünülenler değiştirilecek.

Personel açığı kapanır

Milli Savunma Bakanlığı’nca oluşturulacak tahkikat komisyonları, TSK’da Fetullahçı Terör Örgütü ile bağlantılı olduğu düşünülen şüpheli her kişiyi inceleyecek. Bu şahısların görevlendirmeleri de değerlendirmeye alınacak. Şüpheli görülen personel sorgulanacak, buna ilişkin oluşan kanaate göre gereği yapılacak. MSB bu hazırlığı yaparken, bazı üyeleri halen aktif görevlerde bulunduğu belirlenen ve hain emellerinden vazgeçmeyen FETÖ mensuplarının, sistemi tıkayarak tasfiye çalışmalarını engellemeye çalıştıklarını ifade ediliyor. Yeni Şafak’a bilgi veren kaynaklar, FETÖ’nün akıl almaz uygulamalarla yapılandığı uzunca bir süredir gündeme gelen TSK’da detaylı bir incelemenin gerekliliğine işaret ediyorlar. Bu inceleme sonucunda personel ihtiyacının artabileceğine de dikkat çeken yetkililer, bununla beraber bu açığı kapatacak çok sayıda basit önlem olduğunu belirtiyorlar.

ASTEĞMENLERE GÖREV

Bunlardan biri, son 5 yıl içerisinde askerlik hizmetini asteğmen olarak yapmış personelden, isteyenlerin muvazzaf subay olabilmesinin önünün açılması. Yine üniversitelerin mühendislik ve işletme ağırlıklı bölümlerinden mezun gençlerin hızlandırılmış seferberlik eğitimleriyle 6-7 ay gibi kısa sürelerde kıtalara gönderilebileceği, aynı uygulamanın astsubay ihtiyacı için de 2 yıllık üniversitemezunları arasından yapılabileceği, böylelikle kuvvet zaafiyetine fırsat tanınmayacağına işaret ediliyor. TSK’daki FETÖ temizliğinde tüm bu önlemler masada değerlendirmeye alınmış durumda.

Bilgi yağacak

TSK’da büyük temizlik için görev alacak heyetin ilk bakacağı yerlerden biri, ‘ordu içinde son yıllarda görev almış komisyonlar ve üyeleri’ olacak. Sınav mülakat komisyonları, komisyon üyeleri, subayların komisyonlarda görev alma sıklığı, sağlık komisyonları tek tek incelenecek. Ayrıca, askeri lise ve harp okullarından FETÖ kumpaslarıyla atılanların mağduriyetlerini gidermek maksadıyla kurulan dernekler, Balyoz, Ergenekon gibi kumpas davalarının mağdurlarının kurduğu sivil toplum kuruluşlarıyla da görüşülecek. FETÖ mağduru yüzlerce ismin vereceği bilgiler, oluşturulan komisyonlar tarafından incelenecek. Milli subayları devre dışına iten ‘şokmangaları’nın komutanları, disiplin kurulları kararları, üyeleri ve tanıkları, mahkeme kararları ve tanıkları da tek tek incelenecek. Gizli tanık ve savcılık ifadelerinde adı geçenler de mercek altına alınacak.

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